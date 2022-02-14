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Pınar Gültekin cinayeti davasında karar ertelendi

Muğla'da bir buçuk yıl önce erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı tarafından diri diri yakılarak öldürülen Pınar Gültekin cinayeti davasında açıklanması beklenen karar 11 Nisan'a ertelendi. Gültekin ailesinin avukatı tarafından katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı hakkında 'kasten öldürme suçuna iştirak"ten yaptığı suç duyurusunun neticesi beklenecek.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 14 Şubat 2022 19:52
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Pınar Gültekin cinayeti davasında karar ertelendi

Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 10'uncu duruşmaya Pınar Gültekin'in babası Sıddık ve annesi Şefika Gültekin de katıldı. Duruşma sonrası açıklama yapan Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, "Aslında bugün biz kararı bekliyorduk, arzuluyorduk. Fakat Mertcan Avcı'nın eyleminin cinayete iştirak olduğunu düşünüyoruz. Eylem üzerinde ortak hakimiyetinin olduğunu düşünüyoruz. Adli Tıp Kurumundan gelen raporlara göre maktule Pınar Gültekin hunharca, vahşice, canavarca hisle ve eziyet çektirerek katledilmiş. Henüz hayatının baharında yaşarken diri diri yakılmış. Dolayısıyla o yakım esnasında orada bulunan, o eylemi kolaylaştıran, yakma ile ilgili süreci kolaylaştıran ve kollayan Mertcan Avcı'nın da aslında dosyadaki Adli Tıp Kurumu raporlarına göre bu dosyada tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme eylemine iştirak ettiği bize göre açıktır. Ama her nasılsa hakkındaki dava suç delillerini gizleme, yok etme ve değiştirmeden açılmıştı ve yargılama buradan yürüyordu. Müteakip zamanlarda biz bu salonlarda adalet haykırışımızı devam ettik ve dedik ki ek savunma verin, kasten öldürmeye iştirakten mahkum edin, cinayete iştirakten mahkum edin dedik. Bugün geldiğimiz nokta itibari ile baktık ki başsavcılığa ihbarda bulunmuyor mahkeme, baktık ek savuma taleplerimiz reddediliyor, biz Muğla Cumhuriyet Başsavcılığına başvurduk. Dedik ki Mertcan Avcı bu cinayete iştirak etmiştir. Bu cinayet noktasında eylem üzerinde ortak hakimiyeti olan bir faildir. Mahkeme bu soruşturma dosyasının beklenmesine karar verdi. Aslında biz beklenmemesi gerektiğini düşünüyorduk. Bunu da duruşma salonunda anlattık. Bunun bir teamül haline gelmemesi gerektiğini de söyledik. Aksi halde yargılamalar sürüncemede kalabilir dedik. Duruşma 11 Nisan'a bırakıldı. Cemal Metin Avcı'nın tutukluluk hali devam ediyor. Mertcan Avcı'nın adli kontrol kararı vardı. Mahkeme bunun da devamına karar verdi. Artık esasa ilişkin mütalaa geldi. Mütalaaya ilişkin beyanlar alındı. 11 Nisan'da son sözler söylendikten sonra karar verilecektir" dedi.

Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin ise duruşma sonrası yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin en iyi hukukçusu hiçbir maddi karşılıksız bizi temsil ediyor. Biz buna rağmen bu işin altından çıkamıyoruz. Acaba başka bir avukat olsaydı biz ne yapacaktık" dedi.

16 Temmuz 2020 tarihinde kaybolan Pınar Gültekin için 19 Temmuz tarihinde aile tarafından polis ve jandarmaya kayıp başvurusu yapıldı. Jandarma ve polis tarafından oluşturulan sivil özel ekip yaptığı araştırmada, Pınar Gültekin'in 16 Temmuz tarihinde Menteşe'deki bir alışveriş merkezinden çıkış anına ait güvenlik kamera kayıtlarını tespit etti. Pınar Gültekin'in yakın çevresi ile yapılan sorgulamalarda Cemal Metin Avcı ile duygusal bağı olduğu belirlendi. Cemal Metin Avcı yapılan sorgusunda suçunu itiraf etti. Cemal Metin Avcı, jandarmadaki sorgusunda Pınar Gültekin ile Menteşe Karabağlar Yaylası'ndaki depo olarak kullanılan bağ evinde önce tartıştıklarını, ardından vurması ile bayıldığını itiraf etti. Cemal Metin Avcı'nın Pınar Gültekin'i bayılttıktan sonra varile koyup yaktığı ve üzerine beton döktüğü belirlendi. Pınar Gültekin'in cesedinin bulunduğu varil Menteşe Akkaya Mahallesi yolu üzerindeki ormanlık alanda bulundu.

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