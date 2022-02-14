Tramvayda 'Gücün yaşlı adama mı yetiyor' diyerek vurdu

Manukyan'ın dairelerini sahte evrakla kiralayan Müdüre soruşturma
Manukyan'ın dairelerini sahte evrakla kiralayan Müdüre soruşturma
Vaka sayıları açıklandı: 76 bin 632 vaka, 266 vefat
Vaka sayıları açıklandı: 76 bin 632 vaka, 266 vefat
1,2 milyon OGS kullanıcısı, HGS'ye ücretsiz geçirilecek
1,2 milyon OGS kullanıcısı, HGS'ye ücretsiz geçirilecek
Sürücüler dikkat! 26 güzergaha daha radar kuruldu
Sürücüler dikkat! 26 güzergaha daha radar kuruldu
THY'den ayrılan İlker Aycı'nın yeni görevi belli oldu
THY'den ayrılan İlker Aycı'nın yeni görevi belli oldu
UYAP'ta yaşanan sorunlar Bakanlığa bildirildi
UYAP'ta yaşanan sorunlar Bakanlığa bildirildi
Gram altın son altı haftanın zirvesinde
Gram altın son altı haftanın zirvesinde
Bakanlık ve sendika 3600 ek gösterge için bir araya gelecek
Bakanlık ve sendika 3600 ek gösterge için bir araya gelecek
İlaç fiyatlarında kur artışı: Avro kuru güncellendi
İlaç fiyatlarında kur artışı: Avro kuru güncellendi
Ekonomide yeni hamle: Enflasyonla Mücadele Timi
Ekonomide yeni hamle: Enflasyonla Mücadele Timi
ELDER'den açıklama: Elektrik tarifelerini dağıtım şirketleri belirlemiyor
ELDER'den açıklama: Elektrik tarifelerini dağıtım şirketleri belirlemiyor
Fırat Çakıroğlu davasında eski üniversite yöneticilerine ceza
Fırat Çakıroğlu davasında eski üniversite yöneticilerine ceza
Zincir marketlerden KDV indirimi açıklaması: Etiketlere yansıdı
Zincir marketlerden KDV indirimi açıklaması: Etiketlere yansıdı
İki üniversite için rektör adaylığı başvuruları başladı
İki üniversite için rektör adaylığı başvuruları başladı
MEB'den 3600 ek gösterge açıklaması
MEB'den 3600 ek gösterge açıklaması
Vali'den 'tebdili kıyafetle' hastane denetimi
Vali'den 'tebdili kıyafetle' hastane denetimi
Otoyol ve köprü geçişlerinde OGS kaldırıldı
Otoyol ve köprü geçişlerinde OGS kaldırıldı
KDV indirimi fiyatlara yansımaya başladı
KDV indirimi fiyatlara yansımaya başladı
2022 yılı memur aylık katsayısının değiştirdiği ödemeler
2022 yılı memur aylık katsayısının değiştirdiği ödemeler
Merkez Bankası'ndan 'FAST' kararı...5 bin TL'ye çıkarılıyor
Merkez Bankası'ndan 'FAST' kararı...5 bin TL'ye çıkarılıyor
Erdoğan:Ters adım atanlara şiddetli ceza uygulayacağız
Erdoğan:Ters adım atanlara şiddetli ceza uygulayacağız
YÖK Başkanı'ndan 'YKS'de barajların kaldırılması' açıklaması
YÖK Başkanı'ndan 'YKS'de barajların kaldırılması' açıklaması
Yozgat'ta 'Görevi kötüye kullanma ve rüşvetten' 7 kişi tutuklandı
Yozgat'ta 'Görevi kötüye kullanma ve rüşvetten' 7 kişi tutuklandı
Kovid-19 vakaları üç büyükşehirde arttı
Kovid-19 vakaları üç büyükşehirde arttı
Konut fiyatları fırlayacak! En az yüzde 60 zam bekleniyor
Konut fiyatları fırlayacak! En az yüzde 60 zam bekleniyor
Tapular Metaverse için hazır hale getiriliyor: Pilot il Amasya
Tapular Metaverse için hazır hale getiriliyor: Pilot il Amasya
5 Kamu kurumu 156 personel almak için ilana çıktı
5 Kamu kurumu 156 personel almak için ilana çıktı
Altını olana indirimli kredi faizi de geliyor
Altını olana indirimli kredi faizi de geliyor
KDV indirimi markete kalmayacak, vatandaşın cebine girecek
KDV indirimi markete kalmayacak, vatandaşın cebine girecek
TÜBİTAK, iş başvuru sistemini yeniledi
TÜBİTAK, iş başvuru sistemini yeniledi
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Tramvayda 'Gücün yaşlı adama mı yetiyor' diyerek vurdu

Fatih'te tramvay durağında yaşlı adamla tartışan kişiyi 'Gücün yaşlı adama mı yetiyor' diyerek tabancayla vuran şahıs tutuklandı. Kavga anı ise kameralara saniye saniye yansıdı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 14 Şubat 2022 20:18
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Olay, Fatih'te Beyazıt tramvay durağında meydana geldi. İddiaya göre, Güner A. (48) ile İsmail T. (44) tramvayda tartıştı. İkilinin tartıştığını gören Süleyman K. (31), 'Gücün yaşlı adama mı yetiyor' diyerek İsmail T.'ye müdahale etti. Süleyman K. ile İsmail T.'nin tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Süleyman K., Beyazıt tramvay durağına geldikleri sırada yanındaki tabanca ile İsmail T.'ye ateş etti. Bacağından yaralanan İsmail T. yere düşerken, Süleyman K. kaçmaya başladı. Silah sesinin duyup durağa gelen polis ekipleri şüpheliyi yakalarken, yaralanan İsmail T. ise İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kumkapı Polis Merkezi'ne götürülen Süleyman K., işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Adliyede savcılığa çıkarılan şüpheli, 'silahla kasten yaralama' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Süleyman K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde ikilinin kavga ederek tramvaydan indiği ve sonrasında Süleyman K.'nın ateş etmesi ile İsmail T.'nin yere düştüğü görülüyor.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Şüpheli otomobili kovalayan polis aracı takla attı: 2 polis yaralı
Şüpheli otomobili kovalayan polis aracı takla attı: 2 polis yaralı
Sivas'ta biri donmuş, biri parçalanmış iki ceset bulundu
Sivas'ta biri donmuş, biri parçalanmış iki ceset bulundu
Oğlunun arkadaşları tarafından maket bıçağıyla öldürüldü
Oğlunun arkadaşları tarafından maket bıçağıyla öldürüldü
Pınar Gültekin cinayeti davasında karar ertelendi
Pınar Gültekin cinayeti davasında karar ertelendi
Soruşturma açılınca istifa eden radyoloji uzmanı evinde ölü bulundu
Soruşturma açılınca istifa eden radyoloji uzmanı evinde ölü bulundu
Şanlıurfa'da arazi kavgası: 1 ölü, 3 yaralı
Şanlıurfa'da arazi kavgası: 1 ölü, 3 yaralı

Bu Habere Tepkiniz

MEB, kariyer öğretmenlik için hazırladığı yönetmelik taslağını paylaştı
MEB, kariyer öğretmenlik için hazırladığı yönetmelik taslağını paylaştı
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesi "meb.gov.tr" adresinden Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin hazırladıkları "Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği" taslağını tüm kamuoyu ile paylaştıklarını ve tüm eğitim camiasının görüş bildirebilmeleri için askıya çıkardıklarını bildirdi.
İşçilere geçici görev yolluğu ödenir mi?
İşçilere geçici görev yolluğu ödenir mi?
Sürekli işçi kadrolarına geçişleri yapılan işçiler ile 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri uyarınca istihdam edilen işçilere memuriyet mahalli dışında başka bir yere geçici olarak görevlendirilmeleri halinde geçici görev yolluğu ödenir mi?
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
Tarım Bakanlığı'nın görevde yükselme sınavı için açılan dava reddedildi
Tarım Bakanlığı'nın görevde yükselme sınavı için açılan dava reddedildi
Danıştay 2. Dairesi, dernek federasyonlarının, kendi üyesi derneklere uygulanma olanağı bulunmayan dava konusu düzenlemelere karşı dava açma ehliyeti bulunmadığını belirtti.
Memurların ve memur adaylarının karşılaştıkları sorular ve cevapları
Memurların ve memur adaylarının karşılaştıkları sorular ve cevapları
Uzun süredir okuyucularımızdan gelen sorulara cevap vermemiştik. Bugünkü yazımızda okuyucularımızdan gelen soruları cevaplamaya ve sorunlara da çözüm önerisi sunmaya çalışacağız.
Öğretmenlik Meslek Kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı
Öğretmenlik Meslek Kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı
TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan Öğretmenlik Meslek Kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı.
MEB'den üç farklı konuda ek ders görüş yazısı
MEB'den üç farklı konuda ek ders görüş yazısı
MEB; işletmelerde meslek eğitimi uygulamaları, Bilim ve sanat merkezlerinde görev yapan yönetici ve öğretmenlere ödenecek ek ders ücretleri ve Özel eğitim öğretmenleri ek ders ücretine dair 3 ayrı görüş yazısı verdi
15 Şubat maaş bordroları e-Devlet'ten yayımlandı
15 Şubat maaş bordroları e-Devlet'ten yayımlandı
Kamu personelinin 15 Şubat 2022 tarihine ait maaş bordroları e-Devlet üzerinden yayımlandı
AYM'den ihraç edilen 'hakim ve savcıların' baro kaydına ilişkin önemli karar
AYM'den ihraç edilen 'hakim ve savcıların' baro kaydına ilişkin önemli karar
AYM ihraç edilen hakim ve savcıların baro kaydı için 'özel hayata saygı' hakkının ihlal edildiğine karar verdi
Başöğretmenlik için 33 yıl hizmet gerekecek
Başöğretmenlik için 33 yıl hizmet gerekecek
2006-2007 sürecinde uzman öğretmen olamayan bir öğretmenin başöğretmen olabilmesi için 33 yıllık hizmetinin olması gerecek
2020 DGS sınavı ile ilgili dava süreci İDDK'nın onama kararı ile sona erdi
2020 DGS sınavı ile ilgili dava süreci İDDK'nın onama kararı ile sona erdi
Danıştay İDDK Dikey Geçiş Sınavı ile ilgili ret kararını onadı
İstanbul Üsküdar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak
İstanbul Üsküdar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak
İstanbul Üsküdar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 1 Nisan 2022.
Kardeşlerim 40. bölüm fragmanı
Kardeşlerim 40. bölüm fragmanı
Kardeşlerim dizisi 40. bölüm fragmanı yayınlandı. Kardeşlerim'in bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler olacak? Kardeşlerim 19 Şubat 2022 Cumartesi akşamı ATV'de...
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 sözleşmeli personel alacak
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 sözleşmeli personel alacak
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 21 şubat 2022
Haftanın fırsat ürünleri (14-19)
Haftanın fırsat ürünleri (14-19)
Şok, a101 ve Bim fırsat Ürünleri