Kayseri'de üniversite öğrencileri ve besicilere su faturası desteği

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, şubat ayı meclis toplantısı Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç başkanlığında gerçekleştirildi. Belediye Meclis Salonu'ndaki toplantıda 31'i asıl, 19'u ek olmak üzere 50 gündem maddesi karara bağlandı.

Toplantıda, hayvancılıkla uğraşan çiftçilerin ve üniversitelerin lisans ve ön lisans bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerin ikamet ettiği meskenlerin su bedelinin yarısının belediye tarafından ödenmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantıda, yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ı geliştiren Prof. Dr. Aykut Özdarendeli'nin isminin bir caddeye verilmesi de oy birliğiyle kararlaştırıldı.

Büyükkılıç, kararların hayırlı olmasını dileyerek, "Su paralarının yüzde 50'sini Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak ödememiz yönünde karar aldık." ifadelerini kullandı.

Kayseri'nin üniversiteler şehri olduğunu ve yerli aşıyı geliştiren Aykut Özdarendeli'nin de kentin gururu olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, "Hocamıza ve arkasındaki 500 kişilik sağlık ordusuna teşekkür ediyoruz. Erciyes Üniversitemiz gururumuzdur. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.