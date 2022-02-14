Şüpheli otomobili kovalayan polis aracı takla attı: 2 polis yaralı
Sultangazi'de şüpheli bir otomobili kovalayan polis aracının takla atması sonucu iki polis memuru hafif yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 14 Şubat 2022 22:09
Polis aracı, Gazi Mahallesi'nde şüpheli görülen bir otomobili takibe aldı. Kovalamaca sırasında kontrolden çıkan polis aracı takla attı.
Kazada iki polis memuru hafif yaralandı. İki şüpheli, otomobili terk edip yaya olarak kaçtı.
Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Cadde trafiğe kapatıldı. Şüphelilerin terk ettiği araçta yapılan aramada iki tabanca ele geçirildi.
Polis, şüphelilerin yakalanması için bölgede çalışma başlattı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız