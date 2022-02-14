Arap şarkıcı el-Cesmi'den Erdoğan'a video klipli sürpriz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki temasları devam ederken Arap dünyasının sevilen sesi Hüseyin el-Cesmi Erdoğan'a bir sürpriz yaptı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 14 Şubat 2022 22:56
Arap dünyasının sevilen sesi Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) doğumlu sanatçı Hüseyin el-Cesmi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkeye gerçekleştirdiği ziyaret münasebetiyle "Bana her şey seni hatırlatıyor" isimli şarkıyı Türkçe okudu.
Sanatçı Cesmi, şarkıyı seslendirdiği 4 dakikalık videoyu YouTube kanalında yayımladı. Videoda, Türkiye ve BAE'den manzaralar da yer aldı.
Cesmi, şarkıyı "BAE halkından Türk halkına hediye" mesajıyla paylaştı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız