Adana Demirspor Başkanı'ndan FETÖ iddiası: Bunları temizle Nihat başkan

1 milyon 121 bin kişi nüfusa kayıtlı, 695 bini şehirde yaşıyor
1 milyon 121 bin kişi nüfusa kayıtlı, 695 bini şehirde yaşıyor
Kaskoda 100TL net indirim
Kaskoda 100TL net indirim
Kalp krizi geçiren Sağlık Müdürü hayatını kaybetti
Kalp krizi geçiren Sağlık Müdürü hayatını kaybetti
Mehmet Özhaseki'den doğal gaz açıklaması: 1000 TL'lik fatura aslında 4000 TL
Mehmet Özhaseki'den doğal gaz açıklaması: 1000 TL'lik fatura aslında 4000 TL
AYM Başkanı: Bireysel başvuru sayısı korkutucu rakamlara ulaştı
AYM Başkanı: Bireysel başvuru sayısı korkutucu rakamlara ulaştı
Manukyan'ın dairelerini sahte evrakla kiralayan Müdüre soruşturma
Manukyan'ın dairelerini sahte evrakla kiralayan Müdüre soruşturma
Vaka sayıları açıklandı: 76 bin 632 vaka, 266 vefat
Vaka sayıları açıklandı: 76 bin 632 vaka, 266 vefat
1,2 milyon OGS kullanıcısı, HGS'ye ücretsiz geçirilecek
1,2 milyon OGS kullanıcısı, HGS'ye ücretsiz geçirilecek
Sürücüler dikkat! 26 güzergaha daha radar kuruldu
Sürücüler dikkat! 26 güzergaha daha radar kuruldu
THY'den ayrılan İlker Aycı'nın yeni görevi belli oldu
THY'den ayrılan İlker Aycı'nın yeni görevi belli oldu
UYAP'ta yaşanan sorunlar Bakanlığa bildirildi
UYAP'ta yaşanan sorunlar Bakanlığa bildirildi
Gram altın son altı haftanın zirvesinde
Gram altın son altı haftanın zirvesinde
Bakanlık ve sendika 3600 ek gösterge için bir araya gelecek
Bakanlık ve sendika 3600 ek gösterge için bir araya gelecek
İlaç fiyatlarında kur artışı: Avro kuru güncellendi
İlaç fiyatlarında kur artışı: Avro kuru güncellendi
Ekonomide yeni hamle: Enflasyonla Mücadele Timi
Ekonomide yeni hamle: Enflasyonla Mücadele Timi
ELDER'den açıklama: Elektrik tarifelerini dağıtım şirketleri belirlemiyor
ELDER'den açıklama: Elektrik tarifelerini dağıtım şirketleri belirlemiyor
Fırat Çakıroğlu davasında eski üniversite yöneticilerine ceza
Fırat Çakıroğlu davasında eski üniversite yöneticilerine ceza
Zincir marketlerden KDV indirimi açıklaması: Etiketlere yansıdı
Zincir marketlerden KDV indirimi açıklaması: Etiketlere yansıdı
İki üniversite için rektör adaylığı başvuruları başladı
İki üniversite için rektör adaylığı başvuruları başladı
MEB'den 3600 ek gösterge açıklaması
MEB'den 3600 ek gösterge açıklaması
Vali'den 'tebdili kıyafetle' hastane denetimi
Vali'den 'tebdili kıyafetle' hastane denetimi
Otoyol ve köprü geçişlerinde OGS kaldırıldı
Otoyol ve köprü geçişlerinde OGS kaldırıldı
KDV indirimi fiyatlara yansımaya başladı
KDV indirimi fiyatlara yansımaya başladı
2022 yılı memur aylık katsayısının değiştirdiği ödemeler
2022 yılı memur aylık katsayısının değiştirdiği ödemeler
Merkez Bankası'ndan 'FAST' kararı...5 bin TL'ye çıkarılıyor
Merkez Bankası'ndan 'FAST' kararı...5 bin TL'ye çıkarılıyor
Erdoğan:Ters adım atanlara şiddetli ceza uygulayacağız
Erdoğan:Ters adım atanlara şiddetli ceza uygulayacağız
YÖK Başkanı'ndan 'YKS'de barajların kaldırılması' açıklaması
YÖK Başkanı'ndan 'YKS'de barajların kaldırılması' açıklaması
Yozgat'ta 'Görevi kötüye kullanma ve rüşvetten' 7 kişi tutuklandı
Yozgat'ta 'Görevi kötüye kullanma ve rüşvetten' 7 kişi tutuklandı
Kovid-19 vakaları üç büyükşehirde arttı
Kovid-19 vakaları üç büyükşehirde arttı
Konut fiyatları fırlayacak! En az yüzde 60 zam bekleniyor
Konut fiyatları fırlayacak! En az yüzde 60 zam bekleniyor
Tapular Metaverse için hazır hale getiriliyor: Pilot il Amasya
Tapular Metaverse için hazır hale getiriliyor: Pilot il Amasya
Ana sayfaHaberler Spor

Adana Demirspor Başkanı'ndan FETÖ iddiası: Bunları temizle Nihat başkan

Adana Demirspor'un Başkanı Murat Sancak, Beşiktaş maçındaki Ali Şansalan yönetiminden sonra kameralar karşısında çok konuşulacak iddialar ortaya attı. Sancak, 'Bunlar FETÖ'cülerin eseri. Bunları lütfen temizle Nihat Özdemir başkanım! Askeriyede bile varken hakemlerin arasında mı yok' ifadelerini kullandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 14 Şubat 2022 23:24
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Adana Demirspor ile Beşiktaş arasındaki karşılaşma 1-1'lik skorla tamamlandı. Adana tarafı Ali Şansalan yönetimine sert tepki gösterdi. Adana Demir Başkanı Murat Sancak'ın maçın ardından yaptığı açıklamalar gündemi salladı.

İşte Sancak'ın açıklamaları:

"SÖZÜM OLSUN"
"TFF Başkanı'na, MHK Başkanı'na sözüm olsun. Bu hakem eyyamcının teki. Maçı katletti. Oyun oynatmadı. Futbolcuları saha içerisinde tehdit etti. 1. golde hadi bizim futbolcu ayağına bastı, VAR'a gittin. Bizim 2. golde niye VAR'a gitmiyorsun.

"İNTİKAM ALDILAR"
Böyle hakemlerle bu lig bitmez. Herhalde ilk maçın intikamını aldılar. Bana ceza verebilirsiniz. Doğruları söylemekten hiçbir zaman kaçınmayacağım

"BUNLAR FETÖ'CÜLERİN ESERİ"
Bunlar hep FETÖ'cülerin eseridir! Her kurumda Fetöcü varken hakemler içerisinde mi yok? İptal edilen golde Balotelli kalecinin önünü kesmiyor. Hakemler bu maça hazırlıklı gelmiş. Yeter! Yeter!

"YETER AMA ARTIK"
Bugün az daha katliam olacaktı. Bütün taraftarları galeyana getirdi. Yeter ama artık yeter! Bu kadar hakemlere destek olan biri olarak seyircilerin beni eleştirdiği yerde, hiçbir zaman hakem eleştirmedim. Böyle eyyamcı hakemlerle bu lig bitmez, bu lig bitmez!

"BANA CEZA VEREBİLİRSİNİZ"
Hakem futbolcuları saha içinde tehdit etti! Sayın Nihat Özdemir başkanım, lütfen Federasyondaki Fetöcüleri temizle! Bana ceza verebilirsiniz ama doğruları söylemekten kaçınmayacağım

"NEYİ FOBİSİ?"
Bu 4 büyük kulüp fobisi nedir? Neyi korumaya çalışıyorsunuz? Sayın Nihat Özdemir başkanım, lütfen federasyondaki FETÖ'cüleri temizle.

"HAKEMLERİN İÇİNDE Mİ YOK?
Her kurumda, emniyette, askeriyede FETÖ'cüler varken, hakemlerin içerisinde mi yok. Bugün az daha katliam olacaktı. Taraftarı galeyana getiriyorlar."

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Van'ın kadın 'Rivaldo'su öğretmenlik için transfer tekliflerini kabul etmiyor
Van'ın kadın 'Rivaldo'su öğretmenlik için transfer tekliflerini kabul etmiyor
Amatör kümede gol yağmuru: Maç 19-1 bitti
Amatör kümede gol yağmuru: Maç 19-1 bitti
Bakan Kasapoğlu'ndan Trabzonsporlu taraftar için başsağlığı mesajı
Bakan Kasapoğlu'ndan Trabzonsporlu taraftar için başsağlığı mesajı
TFF'den vefat eden Trabzonsporlu taraftar için başsağlığı mesajı
TFF'den vefat eden Trabzonsporlu taraftar için başsağlığı mesajı
Fenerbahçeli Serdar Dursun ameliyat oldu
Fenerbahçeli Serdar Dursun ameliyat oldu
Amatör ligde oynanan maçta çıkan kavgaya polis müdahale etti
Amatör ligde oynanan maçta çıkan kavgaya polis müdahale etti

Bu Habere Tepkiniz

Sayıştay'dan RTÜK üyelerine hatalı ödemeye ilişkin iki karar

Sayıştay'dan RTÜK üyelerine hatalı ödemeye ilişkin iki karar

RTÜK üyelerine yapılan hatalı ödemelerle ilgili Sayıştay'dan iki önemli karar
MEB, kariyer öğretmenlik için hazırladığı yönetmelik taslağını paylaştı

MEB, kariyer öğretmenlik için hazırladığı yönetmelik taslağını paylaştı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesi "meb.gov.tr" adresinden Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin hazırladıkları "Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği" taslağını tüm kamuoyu ile paylaştıklarını ve tüm eğitim camiasının görüş bildirebilmeleri için askıya çıkardıklarını bildirdi.
Her ayın 15'inde Memurlara özel yüzde 15 sepette indirim

Her ayın 15'inde Memurlara özel yüzde 15 sepette indirim

https://www.kitapsec.com/Konu/Memurlara-Ozel-15-indirim.html
İşçilere geçici görev yolluğu ödenir mi?

İşçilere geçici görev yolluğu ödenir mi?

Sürekli işçi kadrolarına geçişleri yapılan işçiler ile 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri uyarınca istihdam edilen işçilere memuriyet mahalli dışında başka bir yere geçici olarak görevlendirilmeleri halinde geçici görev yolluğu ödenir mi?
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Tarım Bakanlığı'nın görevde yükselme sınavı için açılan dava reddedildi

Tarım Bakanlığı'nın görevde yükselme sınavı için açılan dava reddedildi

Danıştay 2. Dairesi, dernek federasyonlarının, kendi üyesi derneklere uygulanma olanağı bulunmayan dava konusu düzenlemelere karşı dava açma ehliyeti bulunmadığını belirtti.
Memurların ve memur adaylarının karşılaştıkları sorular ve cevapları

Memurların ve memur adaylarının karşılaştıkları sorular ve cevapları

Uzun süredir okuyucularımızdan gelen sorulara cevap vermemiştik. Bugünkü yazımızda okuyucularımızdan gelen soruları cevaplamaya ve sorunlara da çözüm önerisi sunmaya çalışacağız.
Öğretmenlik Meslek Kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı

Öğretmenlik Meslek Kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı

TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan Öğretmenlik Meslek Kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı.
MEB'den üç farklı konuda ek ders görüş yazısı

MEB'den üç farklı konuda ek ders görüş yazısı

MEB; işletmelerde meslek eğitimi uygulamaları, Bilim ve sanat merkezlerinde görev yapan yönetici ve öğretmenlere ödenecek ek ders ücretleri ve Özel eğitim öğretmenleri ek ders ücretine dair 3 ayrı görüş yazısı verdi
15 Şubat maaş bordroları e-Devlet'ten yayımlandı

15 Şubat maaş bordroları e-Devlet'ten yayımlandı

Kamu personelinin 15 Şubat 2022 tarihine ait maaş bordroları e-Devlet üzerinden yayımlandı
AYM'den ihraç edilen 'hakim ve savcıların' baro kaydına ilişkin önemli karar

AYM'den ihraç edilen 'hakim ve savcıların' baro kaydına ilişkin önemli karar

AYM ihraç edilen hakim ve savcıların baro kaydı için 'özel hayata saygı' hakkının ihlal edildiğine karar verdi
İstanbul Üsküdar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak

İstanbul Üsküdar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak

İstanbul Üsküdar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 1 Nisan 2022.
Kardeşlerim 40. bölüm fragmanı

Kardeşlerim 40. bölüm fragmanı

Kardeşlerim dizisi 40. bölüm fragmanı yayınlandı. Kardeşlerim'in bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler olacak? Kardeşlerim 19 Şubat 2022 Cumartesi akşamı ATV'de...
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 sözleşmeli personel alacak

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 sözleşmeli personel alacak

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 21 şubat 2022
Haftanın fırsat ürünleri (14-19)

Haftanın fırsat ürünleri (14-19)

Şok, a101 ve Bim fırsat Ürünleri