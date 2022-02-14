1 milyon 121 bin kişi nüfusa kayıtlı, 695 bini şehirde yaşıyor

Aydın nüfusuna kayıtlı olan kişilerin hangi illerde ikamet ettikleri ve Aydın'da ikamet eden vatandaşların hangi illerin nüfusuna kayıtlı olduğu konularında yapılan çalışma hakkında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından verilen bilgilere göre, Ankara'da 8 bin 939, İstanbul'da 8 bin 950, İzmir'de ise 26 bin 114 Aydınlı var. Ayrıca, Aydın nüfusuna kayıtlı olan 1 milyon 121 bin 941 kişinin 695 bin 396 kişisi Aydın sınırları içerisinde, 426 bin 545 kişisinin diğer illerde yaşadığı tespit edildi.

"En fazla Aydınlı İzmir'de yaşıyor"

Aydın nüfusuna kayıtlı olan vatandaşların çeşitli nedenlerle ikamet etmek için en çok tercih ettiği ilk 10 il ve kişi sayısı sırasıyla; İzmir 26 bin 114 kişi, Ağrı 24 bin 702 kişi, Denizli 23 bin 286 kişi, Bitlis 19 bin 971 kişi, Muş 19 bin 353 kişi, Konya 16 bin 713 kişi, Erzurum 14 bin 242 kişi, Afyonkarahisar 14 bin 228 kişi, Muğla 11 bin 991 kişi ve Siirt 11 bin 419 kişi oldu. Verilere göre en fazla Aydınlı 26 bin 114 kişi İzmir'de yaşarken, en az Aydınlı ise Yalova'da 276 kişi olarak görüldü.

Açıklanan verilere göre Aydın nüfusuna kayıtlı kişi sayısı Türkiye genelinde sırasıyla şöyle oluştu;

Aydın'da 695 bin 396 kişi, İzmir'de 26 bin 114 kişi Ağrı'da 24 bin 702 kişi, Denizli'de 23 bin 186 kişi, Bitlis'te 19 bin 971 kişi, Muş'ta 19 bin 353 kişi, Konya'da 16 bin 713 kişi, Erzurum 14 bin 242 kişi, Afyonkarahisar 14 bin 228 kişi, Muğla 11 bin 991 kişi, Siirt 11 bin 419 kişi, Manisa 10 bin 785 kişi, Van 10 bin 375 kişi, Diyarbakır 10 bin 62 kişi, Sivas 9 bin 159 kişi, İstanbul 8 bin 950 kişi, Ankara 8 bin 939 kişi, Şanlıurfa 7 bin 760 kişi, Çorum 6 bin 861 kişi, Batman 6 bin 417 kişi, Malatya 6 bin 311 kişi, Mardin 6 bin 162 kişi, Erzincan 5 bin 875 kişi, Kayseri 5 bin 451 kişi, Yozgat 5 bin 421 kişi, Samsun 5 bin 369 kişi, Kars 5 bin 136 kişi, Kahramanmaraş 4 bin 948 kişi, Adıyaman 4 bin 809 kişi, Balıkesir 4 bin 509 kişi, Adana 4 bin 421 kişi, Isparta 4 bin 407 kişi, Trabzon 4 bin 139 kişi, Tokat 4 bin 119 kişi, Gaziantep 3 bin 884 kişi, Hatay 3 bin 814 kişi, Elazığ 3 bin 577 kişi, Kırşehir 3 bin 478 kişi, Eskişehir 3 bin 451 kişi, Uşak 3 bin 305 kişi, Kütahya 3 bin 305 kişi, Antalya 3 bin 180 kişi, Mersin 3 bin 146 kişi, Ordu 3 bin 82 kişi, Bursa 3 bin 29 kişi, Niğde 2 bin 895 kişi, Kırıkkale 2 bin 791 kişi, Iğdır 2 bin 700 kişi, Bingöl 2 bin 673 kişi, Burdur 2 bin 567 kişi, Tunceli 2 bin 496 kişi, Amasya 2 bin 443 kişi, Zonguldak 2 bin 309 kişi, Rize 2 bin 212 kişi, Aksaray 2 bin 18 kişi, Giresun bin 969 kişi, Artvin bin 946 kişi, Çankırı bin 932 kişi, Ardahan bin 921 kişi, Nevşehir bin 914 kişi, Osmaniye bin 801 kişi, Şırnak bin 778 kişi, Kastamonu bin 657 kişi, Karaman bin 603 kişi, Gümüşhane bin 565 kişi, Sakarya bin 405 kişi, Çanakkale bin 377 kişi, Bolu bin 136 kişi, Kocaeli bin 68 kişi, Karabük bin 24 kişi, Tekirdağ 993 kişi, Sinop 954 kişi, Edirne 934 kişi, Kırklareli 825 kişi, Kilis 781 kişi, Bilecik 728 kişi, Bayburt 638 kişi, Düzce 619 kişi, Bartın 537 kişi, Hakkari 376 kişi ve Yalova 276 kişi.