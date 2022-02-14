İYİ Partili Usta'dan 'kırmızı etin KDV'si yüzde 18'e çıkarıldı' iddiası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın birçok gıda ürününde KDV oranının yüzde 8'den 1'e düşürüldüğünü açıklamasının ardından, İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

"BU AYIBI DÜZELTİN"

Usta, sosyal medya hesabından 'Gıda KDV düzenlemesinde skandal' başlığıyla bir paylaşım yaptı. Erhan Usta, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

* Gıdaların KDV'si %1'e indirilirken kırmızı etinki %18'e çıkarıldı.

* Yoksul kesim nasıl olsa et yiyemiyor diye yapmış olamazsınız.

* Kırmızı etin yer aldığı TGTC'nin 2. faslını Kararnamenin I sayılı listesine yeniden ekleyin de bu ayıbı düzeltin.