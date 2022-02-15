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Vatandaş daha fazla indirim bekliyor, KDV ile kalmasın

Hükümet 24 milyar TL vergiden vazgeçti, gıdada yüzde 1'lik KDV market fiyatlarını kısmen düşürdü. Bazı marketlerin ise indirimden kaçtığı görüldü. Daha çok indirim için hem piyasanın hem de kamunun atması gereken önemli adımlar var. Özellikle gıdada ihracata kota konulması, böylece iç piyasada ürün arzının artırılması önemli.

Kaynak : Türkiye
Eklenme : 15 Şubat 2022 07:00
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Vatandaş daha fazla indirim bekliyor, KDV ile kalmasın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumartesi günü temel gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirildiğinin müjdesini vermişti. Uygulama dün başladı. Hükümet'in attığı bu adımın ardından gözler, aylardır fiyatlarını katlayıp kar rekoru kıran perakende sektörüne çevrildi. Vatandaşlar "Dolar çıkarken yaptıkları zamlar inmemişti. Şimdi gereğini yapma zamanı" dedi. Birçok market yüzde 7'lik indirimi ilgili gıda ürünlerine yansıttı. Bazı marketlerin ise indirimden kaçtığı görüldü. Türkiye'nin dört bir yanında Ticaret Bakanlığına bağlı timler ve yerel yönetimlere bağlı zabıta ekipleri de, marketlerde gıda ürünlerini denetledi. Yapılan denetimde, vatandaşların aldıkları ürünler için kasada kesilen fişlerinin KDV oranının yüzde 1 olup olmadığı ve raflardaki ürün etiketlerinde düzenleme yapılıp yapılmadığı kontrol edildi.

24 MİLYAR TL'LİK DESTEK

Hükümet 24 milyar TL vergiden vazgeçti, gıdada yüzde 1'lik KDV market fiyatlarını kısmen düşürdü. Daha çok indirim için hem piyasanın, hem de kamunun atması gereken önemli adımlar var. Özellikle gıdada ihracata kota konulması, böylece iç piyasada ürün arzının artırılması önemli. Vatandaş, serbest piyasayı istismar ederek 'anlaşmalı' zam yağdıran vurgunculara tavan fiyat getirilmesini de talep ediyor. Uyarılara kulak asmayarak vatandaşı mağdur edenlere ise ağır cezalar isteniyor.

GENELDE TABLO OLUMLU

İstanbul'da bir markette denetim yapan zabıta yetkilisi "Pazar akşamı bir alışveriş yapmıştık. Şimdi de aynı ürünleri aldık. Kasaya gittiğimizde fiyatlar ne kadar düştü, aradaki farkı net gördük. Çay, şeker, yağ, un, yumurta gibi malzemeleri alışveriş arabasına doldurmuştuk. İlk alışverişimiz 241 lira 45 kuruş olurken ikinci yaptığımız 227 lira 20 kuruş oldu. Yani 14 lira 55 kuruşluk bir indirim oldu" dedi. Alışverişe gelen vatandaşlar ise "Herkesi etkileyen zamlar yaşadık. Önceden daha rahat aldığımız şeyleri şimdi düşünerek almaya başladık. Bu durum karşısında KDV indirimi, bizi çok memnun etti" diye konuştu.

BAŞMAKÇI'DA ZAM YAPTILAR

Bu arada KDV indirimi açıklanmadan önce, geçen hafta ve özellikle de cuma günü yapılan zamlar, söz konusu ürünlerde indiriminin etkisini sıfırladı. İhracat talebi ve diğer sebeplerle artan maliyetler, bazı ürünlerde yüksek fiyatların devamını sağladı. Bunlardan biri de yumurta oldu. Geçen hafta yumurtaya ortalama yüzde 20 zam geldi. Ordu Yumurta Üreticileri Birliği Başkanı Celal Sezgi "Yumurta fiyatlarına her hafta zam geldiği doğru... Bunun birçok sebebi var. Maliyetler başı çekiyor. Ancak bizim üretici olarak yaptığımız zam ile marketlerin yaptığı zam arasında çok fark var. Bizler yüzde 5 yaparken marketler yüzde 25 yapıyor. Türkiye'deki yumurta fiyatları Afyonkarahisar Başmakçı'da belirlenir. Geçen hafta başında, Cumhurbaşkanı açıklaması öncesi bir anda fiyatlara yüzde 20 zam yaptılar. Aslında bunun maliyetlerle doğrudan bir ilgisi yoktu. Nihayetinde girdi maliyetlerimiz bir standarda oturmuştu. Sektör olarak biz de şaşırdık. Basmakçı'da bir fırsatçılık yapılıyor demek doğru olmayabilir ama bir anda yüzde 20'lik zammı da görmek bizi şaşırttı" dedi.

İHRACATA FREN VE ÜRETİCİYE DESTEK

Vatandaş indirimleri olumlu karşılarken yine de sepetlerin pahalıya dolduğunu, başka tedbirlerle etiketlerin daha da aşağı çekilmesi gerektiğini söylüyor. Bu konuda devletin, özellikle gıdada ihracata kota koyması, üretici ve tedarikçi maliyetlerini de aşağı çekecek yeni tedbirleri alması bekleniyor. Sadece son yumurta zammında, kümes ısıtma maliyetlerinin etkili olduğu belirtiliyor. Yine akaryakıt zamları ve kira, personel, fatura gibi artan işletme maliyetleri, fiyatlar üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Bu alanlarda atılacak adımlarla maliyetler de düşecek, gıda ürünleri daha çok ucuzlayacak.

Zincir marketlerin çatı örgütü Gıda Perakendecileri Derneği, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası gıda enflasyonuyla topyekün mücadele çağrısında bulundu. Esasen maliyet enflasyonu yaşadıklarını belirten dernek bu sebeple üreticisinden nakliyecisine, tedarikçisinden depocusuna kadar bütün iş ortaklarına gıda enflasyonuna karşı beraber mücadele etme çağrısında bulundu. Yapılan açıklamada devletin yaptığı fedakarlığın tüketicilere yansımasının ortak sorumluluk olduğuna dikkat çekilerek "Bizler bu sorumluluğun bilinciyle bir yandan KDV indiriminin raflardaki fiyatlara yansıması için azami gayreti gösterirken; diğer yandan sektörümüzdeki iş ortaklarımızla beraber gıda fiyatlarının sürdürülebilir ve kalıcı bir şekilde düşürülmesi için ihtiyaç duyulan iş birliklerine destek vermeyi taahhüt ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

KAAN ZENGİNLİ

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