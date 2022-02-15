Yüksek kira için evini boş tutanlara ceza

Sabah Gazetesi köşe yazarlarından Mevlüt Tezel bugünkü yazısında evini boş tutanlara ceza idari para cezası verilmesi gerektiğini yazdı.

Tezel'in yazısının ilgili kısmı:

İnşaat sektörü temsilcileri konut üretim maliyetinin yükseldiği için yeni konut yapmanın zorlaştığını söylüyor. 2022'de konut fiyatlarında yüksek artışların yaşanacağına dikkat çekiyorlar.

İnşaatta üretim azalırsa kiralar da artar. Bu da barınma sorunu yaratır.

İnşaat üretiminde kullanılan ham madde ucuzlarsa daha çok konut yapılır, fiyatlar da düşer diyebilirsiniz. Dünyada da aynı sorun yaşanıyor. Enerji ve ham madde eksikliği birçok ülkeyi etkiliyor. Yine de maliyetleri düşürecek çözümler üretilebilir.

Benim önerim ise; boş duran evlerin vergisinin artırılması olacak. Daha önce de yazdım: İstanbul'da 400-700 bin arası hiç oturulmayan 'boş ev' olduğu tahmin ediliyor.

Bu boş duran daireler bir şekilde kullanıma açılmalı.

Oturmaya müsait ama yıllardır satılmayan veya kiraya verilmeyen evlerin vergisi artırılabilir. Böylece mal sahipleri yüksek vergi ödemek yerine evin satış fiyatı ya da kirasında indirime gidebilirler.

YÜKSEK KİRA İÇİN...

Konut sorunu için daha radikal çözümler getirenler de var. Örneğin Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da geçtiğimiz yıl 512 bin Euro'ya kadar olan bir ev satın alan kişilere en az 4 yıl boyunca bu evde oturmak zorunluluğu getirildi. Amaç gayrimenkul rantının önüne geçmek. (Türkiye'de ise gayrimenkul en garanti, en kazançlı yatırım aracı olarak görülüyor. Bu da fiyatları sürekli yükseltiyor.)

Amsterdam belediyesi bununla da yetinmedi şimdi yüksek kira beklentisiyle boşalan evler, belediye tarafından belirlenen süre içerisinde kiraya verilmezse ev sahipleri para cezasına çarptırılacak.

Yine geçtiğimiz yıl İstanbul gibi konut sıkıntısı çekilen Berlin'de halk referanduma gitti, dev emlak şirketleri tarafından yönetilen 200 binden fazla konut, ihtiyaç sahibi insanlara kiralanmak üzere kamulaştırıldı.

Aklın yolu bir! Pahalı kiralık evlere talep yoksa kiranın düşmesi gerekir. Ama bu akıl bizde bir türlü devreye girmiyor!