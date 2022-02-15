Hacizli maaştan 8 milyonluk villaya
Bilecik Belediyesi'nde patlak veren rüşvet skandalının yankıları sürerken, başkanlık görevine seçildiğinde emekli maaşında haciz olan S.Ş.'nin servetindeki artış dikkat çekiyor.
VIP makam aracına binen S.Ş.'nin Bilecik'te 1.5 milyonluk villa ve binlerce dönüm arsa aldığı ortaya çıkmıştı. Bilecik'teki çok değerli Pelitözü Gölpark çevresini gözüne kestiren S.Ş.'nin, babasına, amcasına ve iki yakın akrabasına, onlarca dönüm araziyi ucuza aldırıp, daha sonra imar planında değişiklik yaptırarak milyonlarca lira rant elde ettiği belirlenmişti.
S.Ş.'nin mal varlığı ile ilgili son olarak geçen temmuz ayında Bodrum Turgutreis'te 8 milyon TL değerinde lüks bir villa satın aldığı ortaya çıktı. Şahin'in kısa sürede bu kadar mal varlığını nasıl elde ettiği merak konusu oldu.
TUNA ÇAMMemurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız