Bakanlık 81 ile yazı gönderildi! Bazı öğrenciler devamsızlıktan muaf tutulacak
Bakanlık 81 ile yazı gönderildi! Bazı öğrenciler devamsızlıktan muaf tutulacak
En iyi fiyat garantisiyle kasko
En iyi fiyat garantisiyle kasko
Elektrik faturalarında yeni çalışma hazırlanıyor, Erdoğan'a sunulacak
Elektrik faturalarında yeni çalışma hazırlanıyor, Erdoğan'a sunulacak
Dayakçı öğretmen hakkında Mahkeme kararını verdi
Dayakçı öğretmen hakkında Mahkeme kararını verdi
Konut fiyatlarındaki dalgalı seyir birkaç ay içinde durulacak
Konut fiyatlarındaki dalgalı seyir birkaç ay içinde durulacak
Bahçeli'den Elektrik ve doğalgaz fiyatı açıklaması
Bahçeli'den Elektrik ve doğalgaz fiyatı açıklaması
2022-YKS'ye ilişkin sıkça sorulan soru ve cevaplar yayımlandı
2022-YKS'ye ilişkin sıkça sorulan soru ve cevaplar yayımlandı
İlaç ve alkol vererek doktora tecavüz eden Başhekime 15 yıl hapis
İlaç ve alkol vererek doktora tecavüz eden Başhekime 15 yıl hapis
Tapuda rüşvetin detayları: Para alışverişi tuvalette yapılmış
Tapuda rüşvetin detayları: Para alışverişi tuvalette yapılmış
Öğretmenlik Meslek Kanunu Yönetmeliği ne zaman uygulanmaya başlayacak?
Öğretmenlik Meslek Kanunu Yönetmeliği ne zaman uygulanmaya başlayacak?
İşsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
Memur Sen 3600 ek göstergede hedefini açıkladı!
Memur Sen 3600 ek göstergede hedefini açıkladı!
28. Dönem POMEM giriş yerleri açıklandı
28. Dönem POMEM giriş yerleri açıklandı
Altın fiyatları 8 ayın en yüksek seviyesinde
Altın fiyatları 8 ayın en yüksek seviyesinde
Bülent Arınç'ın 'sitem dolu' mektubu tartışma yarattı
Bülent Arınç'ın 'sitem dolu' mektubu tartışma yarattı
Elektrikte fahiş zam liderleri de çarptı
Elektrikte fahiş zam liderleri de çarptı
'Şifrelerim çalındı' bahanesi öğretmeni kurtarmadı!
'Şifrelerim çalındı' bahanesi öğretmeni kurtarmadı!
Elektrikte indirim formülü: Meskenlere KDV indirimi esnafa kademeli tarife
Elektrikte indirim formülü: Meskenlere KDV indirimi esnafa kademeli tarife
Üç KDV indirimi daha geliyor
Üç KDV indirimi daha geliyor
Vatandaş daha fazla indirim bekliyor, KDV ile kalmasın
Vatandaş daha fazla indirim bekliyor, KDV ile kalmasın
1 milyon 121 bin kişi nüfusa kayıtlı, 695 bini şehirde yaşıyor
1 milyon 121 bin kişi nüfusa kayıtlı, 695 bini şehirde yaşıyor
Kalp krizi geçiren Sağlık Müdürü hayatını kaybetti
Kalp krizi geçiren Sağlık Müdürü hayatını kaybetti
Mehmet Özhaseki'den doğal gaz açıklaması: 1000 TL'lik fatura aslında 4000 TL
Mehmet Özhaseki'den doğal gaz açıklaması: 1000 TL'lik fatura aslında 4000 TL
AYM Başkanı: Bireysel başvuru sayısı korkutucu rakamlara ulaştı
AYM Başkanı: Bireysel başvuru sayısı korkutucu rakamlara ulaştı
Manukyan'ın dairelerini sahte evrakla kiralayan Müdüre soruşturma
Manukyan'ın dairelerini sahte evrakla kiralayan Müdüre soruşturma
Vaka sayıları açıklandı: 76 bin 632 vaka, 266 vefat
Vaka sayıları açıklandı: 76 bin 632 vaka, 266 vefat
1,2 milyon OGS kullanıcısı, HGS'ye ücretsiz geçirilecek
1,2 milyon OGS kullanıcısı, HGS'ye ücretsiz geçirilecek
Sürücüler dikkat! 26 güzergaha daha radar kuruldu
Sürücüler dikkat! 26 güzergaha daha radar kuruldu
THY'den ayrılan İlker Aycı'nın yeni görevi belli oldu
THY'den ayrılan İlker Aycı'nın yeni görevi belli oldu
UYAP'ta yaşanan sorunlar Bakanlığa bildirildi
UYAP'ta yaşanan sorunlar Bakanlığa bildirildi
Gram altın son altı haftanın zirvesinde
Gram altın son altı haftanın zirvesinde
Ana sayfaHaberler Eğitim

Öğretmenlik Meslek Kanunu Yönetmeliği ne zaman uygulanmaya başlayacak?

Bakan Özer: 15 Mart'a kadar tüm eğitim paydaşlarından, öğretmenlerden, STK'lerden gelen görüşlere göre Öğretmenlik Meslek Kanunu yönetmeliğine son şekli vereceğiz ve uygulamaya başlayacağız

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 15 Şubat 2022 10:20
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 15 Mart'a kadar tüm eğitim paydaşlarından, öğretmenlerden, STK'lerden gelen görüşler doğrultusunda Öğretmenlik Meslek Kanunu yönetmeliğine son şekli vererek, uygulamaya başlayacaklarını söyledi.

Çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere kente gelen Özer, valiliği ziyaret etti.

Özer, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, 7 Şubat'ta başladıkları ikinci dönemin yüz yüze eğitimdeki aynı kararlılıkla devam ettiğini söyledi.

Sağlık Bakanlığının ve Bilim Kurulu'nun önerdiği kriterleri yerine getirerek, bu dönemi de yüz yüze eğitimle nihayetlendireceklerini ifade eden Özer, "Bugün itibarıyla Kovid-19 hastalığı, vakası ve yakın temas nedeniyle tüm sınıfları kapalı şekilde hiçbir okulumuz bulunmamaktadır." dedi.

Özer, kronik rahatsızlığı ve her kademede özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin Kovid-19 salgını nedeniyle okullara erişimdeki sıkıntılarıyla ilgili şikayetlerin geldiğini belirterek, kronik hastalığı olup bunu sağlık belgesiyle belgeleyen ve her kademede özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin bu dönem devamsızlıktan muaf olacağını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı açısından dün tarihi bir gün olduğuna dikkati çeken Özer, şunları kaydetti:

"60 yıllık özlem olan Öğretmenlik Meslek Kanunu 7354 Sayılı Kanun ile ilk defa yasalaştı ve yürürlüğe girmiş oldu. Desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı'mıza en içten şükranlarımı sunuyorum. Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun uygulanmasıyla ilgili yönetmeliği hazırladık ve tüm eğitim paydaşlarımızın görüşüne açtık. 15 Mart'a kadar tüm eğitim paydaşlarından, öğretmenlerden, STK'lerden gelen görüşlere göre Öğretmenlik Meslek Kanunu yönetmeliğine son şekli vereceğiz ve uygulamaya başlayacağız. Dün itibarıyla yürürlüğe giren Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun tüm eğitim camiasına hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum."

Bakan Özer, tüm arkadaşlarıyla sahada olduklarını vurgulayarak, sahada sorunları çözmek, yerinde görmek ve eğitimin kalitesini artırmakla ilgili gece gündüz demeden çalışmaya devam ettiklerini dile getirdi.

Özer, bugün ise Gaziantep'e geldiklerini ve kentteki eğitim seviyesini daha yukarı çıkarmak için kapsamlı değerlendirme toplantısı yapacaklarını sözlerine ekledi.

Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "3-5 yaş aralığındaki öğrencilerimizin okul öncesi eğitime erişimlerini arttırmakla ilgili çok ciddi çalışma yaptık. Bu kapsamda 3 bin yeni anaokulu ve 40 bin de yeni ana sınıfını 2022 yılı sonu itibarıyla hizmete alacağız. Bu 3 bin anaokulundan 138 tanesini Gaziantep'e kazandıracağız." dedi.

Özer, Gaziantep Valiliğinde kentteki eğitim seviyesinin daha yukarıya çıkarılması için gerçekleştirilen değerlendirme toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Gaziantep'in eğitim kalitesi göstergeleri çerçevesinde geldiği noktanın çok iyi olduğunu belirtti.

Kentteki kronik eğitim yatırımı problemlerinin çözülmesi için çok önemli fonlar ayırdıklarını aktaran Özer, şöyle konuştu:

"Gaziantep'in gerçekten eğitim tarihindeki geçmişine bakıldığı zaman müthiş bir kapasite artışına gidildiğini görüyoruz. Aynı zamanda Gaziantep'teki eğitimle ilgili sorunların çözümüyle ilgili Milli Eğitim Bakanlığının müthiş bir irade ortaya koyduğu görülüyor. Gaziantep'teki bu çerçevedeki en önemli problemimiz arsa problemi. Hakikaten eğitim yapılacak arsaların oluşturulmasıyla ilgili ciddi bir sıkıntı yaşanıyor. Sağ olsun Sayın Valim, milletvekillerim, belediye başkanlarım el ele vererek Gaziantep'teki arsa sorunlarıyla ilgili çözüme yönelik çok ciddi adımlar atıyorlar. İnşallah bu kamulaştırmayla ilgili belirlemiş oldukları yeni arsa üretimleri çerçevesinde ilave yatırımlarla Gaziantep'in eğitimle ilgili altyapı sorununu adım adım çözmüş olacağız."

Bakan Özer, kentte yeni doğal gaz dönüşümü almış okulların nisan ayına kadar dönüşümlerinin tamamlanacağını ifade ederek, okul yapımı için gerekli arsanın tahsis edilmesi amacıyla çalışmalara 5 kamulaştırmayla başlayacaklarını söyledi.

KAPAT [X]

Kentte etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle okulların çatılarında oluşan deformasyonlardan dolayı onarım ihtiyacıyla ilgili çalışmaların bittiğini ifade eden Özer, bu kapsamda 50 milyon liralık bir kaynak aktaracaklarını, Gaziantep'teki okulların çatı ihtiyaçlarıyla küçük onarımların hızlı şekilde yapılmasını sağlayacaklarını belirtti.

Bakan Özer, Gaziantep'e yeni atanan 1300 öğretmenin ikinci dönemle birlikte görevlerine başladığını anımsatarak, öğretmen başına düşen öğrenci sayısının azaltılmasında ve eğitimin daha etkileşimli bir şekilde sürmesinde yeni atamaların çok önemli katkı sağlayacağına inandığını ifade etti.

- 3 bin yeni anaokulu ile 40 bin yeni ana sınıfı açılacak

Bakan Özer, kente Bakanlık tarafından yapılacak yatırımları da şöyle anlattı:

"Yatırımlardan en önemlisi Gaziantep'e 2022 yılında 138 yeni anaokulu yapacağız. Bildiğiniz gibi biz 2021 yılında yeni dönemde ağırlık vereceğimiz en önemli konulardan bir tanesi de okul öncesi eğitime erişim kapasitesini arttırmak olduğundan bahsetmiştik. Bu çerçevede başta İstanbul olmak üzere tüm illerimizde hızlı şekilde yatırım yapmak, özellikle 3-5 yaş aralığındaki öğrencilerimizin okul öncesi eğitime erişimlerini arttırmakla ilgili çok ciddi çalışma yaptık. Bu kapsamda 3 bin yeni anaokulu ve 40 bin de yeni ana sınıfını 2022 yılı sonu itibarıyla hizmete alacağız. Bu 3 bin anaokulundan 138 tanesini Gaziantep'e kazandıracağız. Onunla ilgili de arazi çalışmaları bugün gördük ki tamamlanmış, inşallah kaynakları hemen göndereceğiz. Dolayısıyla Gaziantep'teki yatırım bütçesini bu söylemiş olduğumuz yatırımlarla birlikte 2,5 milyarlık mevcut olan devam eden yatırımlara bu 138 anaokulu, büyük onarımlar, kamulaştırmalar ve ilave yatırımlarla birlikte 4 milyar liralık gerçekten çok ciddi bir yatırımı Gaziantep'e kazandırmış olacağız."

Özel yetenekli öğrencilerin gelişimine destek olmak amacıyla Türkiye'nin her noktasında Bilim Sanat Merkezlerinin bulunduğunu hatırlatan Özer, Gaziantep'te 3 olan bu merkezlerin sayısını 12'ye çıkaracaklarını bildirdi.

Bakan Özer, kentteki 3 Rehberlik Araştırma Merkezi sayısının da arttırılması için karar aldıklarını anlatarak, İslahiye ilçesinde bir tane daha Rehberlik Araştırma Merkezi kuracaklarını kaydetti.

Tüm bu yatırımların Gaziantep'e hayırlı olmasını dileyen Bakan Özer, kentteki yatırımlar sırasında eğitim neferi gibi çalışan Vali Davut Gül'e, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e ve diğer ilgililere teşekkür etti.

Bakan Özer, daha sonra Gaziantep Büyükşehir Belediyesini ziyaret ederek, Belediye Başkan Fatma Şahin'den kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
2022-YKS'ye ilişkin sıkça sorulan soru ve cevaplar yayımlandı
2022-YKS'ye ilişkin sıkça sorulan soru ve cevaplar yayımlandı
2022 EKPSS başvuruları için son gün!
2022 EKPSS başvuruları için son gün!
İki üniversite için rektör adaylığı başvuruları başladı
İki üniversite için rektör adaylığı başvuruları başladı
15 yaşındaki öğrenci 4 bin 500 TL maaş alıyor
15 yaşındaki öğrenci 4 bin 500 TL maaş alıyor
Anadolu Üniversitesinin 'Açık Kütüphane'si 50 bine yakın materyalle hizmet veriyor
Anadolu Üniversitesinin 'Açık Kütüphane'si 50 bine yakın materyalle hizmet veriyor
Uluslararası TÜBA Akademi Ödülleri için müracaatlar başladı
Uluslararası TÜBA Akademi Ödülleri için müracaatlar başladı

Bu Habere Tepkiniz

YÖK, üç yıldır merkezi görevde yükselme sınavı açmıyor!
YÖK, üç yıldır merkezi görevde yükselme sınavı açmıyor!
Üniversitelerde çalışan idari personel, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından 2022 yılında merkezi görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı açmasını bekliyor!
Sayıştay'dan RTÜK üyelerine hatalı ödemeye ilişkin iki karar
Sayıştay'dan RTÜK üyelerine hatalı ödemeye ilişkin iki karar
RTÜK üyelerine yapılan hatalı ödemelerle ilgili Sayıştay'dan iki önemli karar
Her ayın 15'inde Memurlara özel yüzde 15 sepette indirim
Her ayın 15'inde Memurlara özel yüzde 15 sepette indirim
https://www.kitapsec.com/Konu/Memurlara-Ozel-15-indirim.html
MEB, kariyer öğretmenlik için hazırladığı yönetmelik taslağını paylaştı
MEB, kariyer öğretmenlik için hazırladığı yönetmelik taslağını paylaştı
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesi "meb.gov.tr" adresinden Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin hazırladıkları "Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği" taslağını tüm kamuoyu ile paylaştıklarını ve tüm eğitim camiasının görüş bildirebilmeleri için askıya çıkardıklarını bildirdi.
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
İşçilere geçici görev yolluğu ödenir mi?
İşçilere geçici görev yolluğu ödenir mi?
Sürekli işçi kadrolarına geçişleri yapılan işçiler ile 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri uyarınca istihdam edilen işçilere memuriyet mahalli dışında başka bir yere geçici olarak görevlendirilmeleri halinde geçici görev yolluğu ödenir mi?
Tarım Bakanlığı'nın görevde yükselme sınavı için açılan dava reddedildi
Tarım Bakanlığı'nın görevde yükselme sınavı için açılan dava reddedildi
Danıştay 2. Dairesi, dernek federasyonlarının, kendi üyesi derneklere uygulanma olanağı bulunmayan dava konusu düzenlemelere karşı dava açma ehliyeti bulunmadığını belirtti.
Memurların ve memur adaylarının karşılaştıkları sorular ve cevapları
Memurların ve memur adaylarının karşılaştıkları sorular ve cevapları
Uzun süredir okuyucularımızdan gelen sorulara cevap vermemiştik. Bugünkü yazımızda okuyucularımızdan gelen soruları cevaplamaya ve sorunlara da çözüm önerisi sunmaya çalışacağız.
Öğretmenlik Meslek Kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı
Öğretmenlik Meslek Kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı
TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan Öğretmenlik Meslek Kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı.
MEB'den üç farklı konuda ek ders görüş yazısı
MEB'den üç farklı konuda ek ders görüş yazısı
MEB; işletmelerde meslek eğitimi uygulamaları, Bilim ve sanat merkezlerinde görev yapan yönetici ve öğretmenlere ödenecek ek ders ücretleri ve Özel eğitim öğretmenleri ek ders ücretine dair 3 ayrı görüş yazısı verdi
15 Şubat maaş bordroları e-Devlet'ten yayımlandı
15 Şubat maaş bordroları e-Devlet'ten yayımlandı
Kamu personelinin 15 Şubat 2022 tarihine ait maaş bordroları e-Devlet üzerinden yayımlandı
İstanbul Üsküdar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak
İstanbul Üsküdar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak
İstanbul Üsküdar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 1 Nisan 2022.
Memur Sen 3600 ek göstergede hedefini açıkladı!
Memur Sen 3600 ek göstergede hedefini açıkladı!
Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın milyonlarca memurun beklediği 3600 ek göstergeyle ilgili komisyon çalışmalarının Çarşamba günü başlayacağını açıkladı.
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 sözleşmeli personel alacak
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 sözleşmeli personel alacak
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 21 şubat 2022
İşte Omicron'un üç yeni semptomu!
İşte Omicron'un üç yeni semptomu!
Türkiye de dahil olmak üzere pek çok ülkede baskın varyant olan Omicron'un endişele verici yeni semptomları ortaya çıktı. İngiltere'de yapılan yeni bir çalışma, Omicron'un yaygın olarak gözlemlenen baş ağrısı, öksürük ve yorgunluk gibi soğuk algınlığı benzeri semptomlarına yenilerini ekledi.