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Memur Sen 3600 ek göstergede hedefini açıkladı!

Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın milyonlarca memurun beklediği 3600 ek göstergeyle ilgili komisyon çalışmalarının Çarşamba günü başlayacağını açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 15 Şubat 2022 10:07
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BAKAN BİLGİN GEÇEN YIL GEÇTİĞİMİZ OCAK AYINI İŞARET ETMİŞTİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin geçtiğimiz yıl Kasım ayında Memur-Sen Büyük Türkiye Buluşması'nda yaptığı açıklamada 3600 Ek Gösterge düzenlemesini Ocak ayında (2022 yılı Ocak ayı) Meclis'e getireceklerini söylemişti.

ÖĞRETMENLERİN EK GÖSTERGESİ 2023'TE YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR

7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu Meclis'te 03.02.2022 tarihinde kabul edildi. Bu kanunun 8 ve 11'inci maddesi ile 3600 ek göstergenin detayları ile ne zaman yürürlüğe gireceğinin ipuçlarına yer verilmiştir. Yani öğretmenlere verilen 3600 ek gösterge ile diğer ödemeler 15.01.2023 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

ALİ YALÇIN'DAN YENİ 3600 EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI

Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 3600 ek gösterge çalışmalarına yarın başlanacağını açıkladı.

'HEDEFİMİZ 'ADİL BİR DÜZENLEME'

3600 ek göstergede hedeflerinin 'adil bir düzenleme' olduğunu açıkladı. Yalçın milyonlarca memurun beklediği düzenlemenin kapsamı hakkında bir bilgi vermedi.

TÜM MEMURLARA VERİLMELİ

2018 yılında ilk verileceği açıklanan 3600 ek göstergede memurların beklediği 'adil düzenleme' tüm memurları kapsamalı. Sadece belirli meslek gruplarına yapılacak 3600 düzenlemesi ise kamuda çalışma barışını zedeleyici olabilecektir.

Yalçın yaptığı açıklamada;

Çarşamba Günü İlk Toplantıyı Gerçekleştireceğiz.

Toplu Sözleşme kararımız gereği, 3600 Ek Gösterge ve ek göstergelerin düzenlenmesi konusunda çalışmalar başlayacak.Yetkili Konfederasyon olarak hedefimiz adil bir düzenlemedir."

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, yüz binlerce kamu çalışanının merakla yasalaşmasını beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesinde süreç hızlandı.

KAPAT [X]

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bir süredir Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı koordinasyonunda yürüttüğü düzenleme, şekillenmeye başladı.

Memur maaşlarına, emekli aylıklarına ve emekli ikramiyelerine etki edecek düzenlemenin görüşüleceği ilk değerlendirme toplantısı yarın yapılacak.

- Mayıs ayında Meclis gündemine gelecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in başkanlığında ve Bakanlığın ev sahipliğindeki toplantıya, Memur-Sen yönetiminin yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü yetkilileri katılacak.

3600 ek gösterge düzenlemesine dair sunumunun yapılacağı toplantıda, Memur-Sen'in görüşlerinin de alınması bekleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, daha önce yaptığı açıklamada, 3600 ek gösterge düzenlemesinin mayıs ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine geleceğini söylemişti.

- Ek gösterge, unvan ve derecelere göre farklılık gösteriyor

Memurların aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi olan ek göstergenin yüksek olması, emekli aylığı ve ikramiyesinin yüksek olması anlamına geliyor.

Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor.

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