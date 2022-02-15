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İşsizlik rakamları açıklandı

Türkiye'de işsiz sayısı 2021 yılı 4. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 78 bin kişi azalarak 3 milyon 780 bin kişi oldu.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 15 Şubat 2022 10:11
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İşsizlik rakamları açıklandı

İşgücü İstatistikleri, IV. Çeyrek: Ekim - Aralık, 2021

Hanehalkı İşgücü Araştırması çeyreklik sonuçlar ortaya koymak amacıyla tasarlanmıştır. 2021 yılına kadar çeyreklik sonuçların yanı sıra aylık işgücü tahminleri üçer aylık hareketli ortalamalar yöntemiyle hesaplanarak yayımlanmıştır. Eski yöntemde Şubat, Mayıs, Ağustos ve Kasım sonuçları aynı zamanda çeyreklik tahminler olarak değerlendirilmekteydi.

Temel işgücü göstergelerinin yer aldığı bağımsız aylık tahminler 2021 Ocak ayından itibaren üretilmekte olup detaylı işgücü tahminlerinin yer aldığı sonuçlar çeyreklik bülten ile birlikte yayımlanmaya başlanmıştır. Yeni düzenlemelere ilişkin ayrıntılı bilgiye metaveriden ulaşılabilir.

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %11,2 seviyesinde gerçekleşti

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı 2021 yılı IV. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 78 bin kişi azalarak 3 milyon 780 bin kişi oldu. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ise 0,5 puanlık azalış ile %11,2 seviyesinde gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı %46,7 oldu

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı IV. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 740 bin kişi artarak 29 milyon 927 bin kişi, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı ise 1,0 puanlık artış ile %46,7 oldu.

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı %52,6 olarak gerçekleşti

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücü 2021 yılı IV. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 661 bin kişi artarak 33 milyon 706 bin kişi, mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı ise 0,8 puanlık artış ile %52,6 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış temel işgücü göstergeleri, 15+ yaş, (Bin kişi), IV. Çeyrek: Ekim-Aralık, 2021

Genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %21,4, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı %33,7 oldu

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı 2021 yılı IV. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,8 puanlık azalışla %21,4, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı 1,0 puanlık artışla %33,7 oldu. Bu yaş grubunda mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı ise bir önceki çeyreğe göre 0,8 puanlık artışla %42,8 seviyesinde gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdamın %55,5'i hizmet sektöründe yer aldı

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı IV. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre tarım sektöründe 68 bin kişi, sanayi sektöründe 247 bin kişi, inşaat sektöründe 36 bin kişi, hizmet sektöründe 388 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin %16,9'u tarım, %21,6'sı sanayi, %6,1'i inşaat, %55,5'i ise hizmet sektöründe yer aldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 44,8 saat oldu

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Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış istihdam edilenlerden işbaşında olanların sayısı 2021 yılı IV. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 1 milyon 220 bin kişi artarak 28 milyon 292 bin kişi oldu. İşbaşında olanların haftalık ortalama fiili çalışma saati bir önceki çeyreğe göre 0,5 saat artarak 44,8 saat olurken haftalık çalışılan toplam saat ise bir önceki çeyreğe göre 67 milyon 586 bin saat artarak 1 milyar 267 milyon 722 bin saat olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış atıl işgücü oranı %22,5 oldu

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2021 yılı IV. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,2 puan artarak %22,5 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %15,5 iken, potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı %18,6 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne ilişkin tamamlayıcı göstergeler, IV. Çeyrek: Ekim-Aralık, 2021

İşsizlik oranı %11,0 oldu

İşsizlik oranı 2021 yılı IV. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 1,9 puan azalarak %11,0 oldu. İşsiz sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 290 bin kişi azalarak 3 milyon 680 bin kişi olarak gerçekleşti.

İstihdam oranı %46,5 oldu

İstihdam oranı 2021 yılı IV. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 3,9 puan artarak %46,5 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 2 milyon 992 bin kişi artarak 29 milyon 815 bin kişi oldu.

İşgücüne katılma oranı %52,3 olarak gerçekleşti

İşgücüne katılma oranı 2021 yılı IV. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 3,5 puan artarak %52,3 oldu. İşgücüne katılan sayısı 2 milyon 702 bin kişi artarak 33 milyon 496 bin kişi olarak gerçekleşti.

Temel işgücü göstergeleri, 15+ yaş, (Bin kişi), IV. Çeyrek: Ekim-Aralık, 2021

Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı %18,1 oldu

Sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı 2021 yılı IV. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 1,1 puan azalarak %28,7 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 1,1 puan azalarak %18,1 oldu.

İstihdamın %70,5'ini ücretli, maaşlı veya yevmiyeli çalışanlar oluşturdu

İstihdamın %70,5'ini ücretli, maaşlı veya yevmiyeli çalışanlar, %4,5'ini işverenler, %16,4'ünü kendi hesabına çalışanlar, %8,7'sini ücretsiz aile işçileri oluşturdu.

Ne eğitimde ne istihdamda olan 15-24 yaş grubundaki genç nüfusun oranı %25,0 oldu

Ne eğitimde ne istihdamda olan 15-24 yaş grubundaki genç nüfusun oranı 2021 yılı IV. çeyreğinde %25,0 oldu. Ne eğitimde ne istihdamda olan genç nüfusun sayısı ise 3 milyon 18 bin kişi olarak gerçekleşti.

İşsiz sayısının %28,5'ini uzun süreli işsizler oluşturdu

Bir yıl ve daha fazla süreli işsizlerin (uzun süreli işsizler) sayısı 2021 yılı IV. çeyreğinde 1 milyon 49 bin kişi oldu. İşsiz sayısının %28,5'ini uzun süreli işsizler oluşturdu.

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