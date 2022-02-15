Dolar günü 10 kuruş artışla tamamladı
Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 13,64 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 15 Şubat 2022 17:39
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|İSTANBUL
|ALIŞ
|SATIŞ
|ALIŞ
|SATIŞ
|ABD Doları
|13,5520
|13,5530
|13,6470
|13,6480
|Avro
|15,3330
|15,3340
|15,4950
|15,4960
|Sterlin
|18,2950
|18,3860
|18,4720
|18,5530
|İsviçre Frangı
|14,6770
|14,7500
|14,7860
|14,9090
|ANKARA
|ABD Doları
|13,5350
|13,5950
|13,6120
|13,6730
|Avro
|15,3130
|15,3760
|15,4740
|15,5340
|Sterlin
|18,2350
|18,4350
|18,4440
|18,6130