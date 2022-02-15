Gıdada KDV indiriminden muaf tutulan bazı ürünler, yeniden listeye eklendi
Gıdada KDV'yi yüzde 8'den yüzde 1'e düşüren karara ilişkin listeden çıkarılan bazı ürünler, yeniden listeye eklendi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 15 Şubat 2022 11:18
Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar'da sehven yapılan hata düzeltildi.
Resmi Gazete'de 13 Şubat'ta yayımlanan kararda, "buğday, arpa, mısır, yulaf, çavdar, darı, soya, sarımsak, zeytinyağı" gibi bazı ürünler, KDV'yi yüzde 1'e indiren uygulama listesinden çıkarılmıştı. Resmi Gazete'de bugün yayımlanan kararda, "Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ın 4 üncü maddesinde sehven yer alan "3'üncü," ibaresi madde metninden çıkarılarak düzeltilmiştir." ifadesi yer aldı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Bu Habere Tepkiniz
YÖK, üç yıldır merkezi görevde yükselme sınavı açmıyor!
Üniversitelerde çalışan idari personel, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından 2022 yılında merkezi görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı açmasını bekliyor!
Sayıştay'dan RTÜK üyelerine hatalı ödemeye ilişkin iki karar
RTÜK üyelerine yapılan hatalı ödemelerle ilgili Sayıştay'dan iki önemli karar
Her ayın 15'inde Memurlara özel yüzde 15 sepette indirim
https://www.kitapsec.com/Konu/Memurlara-Ozel-15-indirim.html
MEB, kariyer öğretmenlik için hazırladığı yönetmelik taslağını paylaştı
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesi "meb.gov.tr" adresinden Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin hazırladıkları "Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği" taslağını tüm kamuoyu ile paylaştıklarını ve tüm eğitim camiasının görüş bildirebilmeleri için askıya çıkardıklarını bildirdi.
İşçilere geçici görev yolluğu ödenir mi?
Sürekli işçi kadrolarına geçişleri yapılan işçiler ile 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri uyarınca istihdam edilen işçilere memuriyet mahalli dışında başka bir yere geçici olarak görevlendirilmeleri halinde geçici görev yolluğu ödenir mi?
Tarım Bakanlığı'nın görevde yükselme sınavı için açılan dava reddedildi
Danıştay 2. Dairesi, dernek federasyonlarının, kendi üyesi derneklere uygulanma olanağı bulunmayan dava konusu düzenlemelere karşı dava açma ehliyeti bulunmadığını belirtti.
Memurların ve memur adaylarının karşılaştıkları sorular ve cevapları
Uzun süredir okuyucularımızdan gelen sorulara cevap vermemiştik. Bugünkü yazımızda okuyucularımızdan gelen soruları cevaplamaya ve sorunlara da çözüm önerisi sunmaya çalışacağız.
Öğretmenlik Meslek Kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı
TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan Öğretmenlik Meslek Kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı.
MEB'den üç farklı konuda ek ders görüş yazısı
MEB; işletmelerde meslek eğitimi uygulamaları, Bilim ve sanat merkezlerinde görev yapan yönetici ve öğretmenlere ödenecek ek ders ücretleri ve Özel eğitim öğretmenleri ek ders ücretine dair 3 ayrı görüş yazısı verdi
15 Şubat maaş bordroları e-Devlet'ten yayımlandı
Kamu personelinin 15 Şubat 2022 tarihine ait maaş bordroları e-Devlet üzerinden yayımlandı
İstanbul Üsküdar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak
İstanbul Üsküdar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 1 Nisan 2022.
Memur Sen 3600 ek göstergede hedefini açıkladı!
Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın milyonlarca memurun beklediği 3600 ek göstergeyle ilgili komisyon çalışmalarının Çarşamba günü başlayacağını açıkladı.
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 sözleşmeli personel alacak
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 21 şubat 2022
İşte Omicron'un üç yeni semptomu!
Türkiye de dahil olmak üzere pek çok ülkede baskın varyant olan Omicron'un endişele verici yeni semptomları ortaya çıktı. İngiltere'de yapılan yeni bir çalışma, Omicron'un yaygın olarak gözlemlenen baş ağrısı, öksürük ve yorgunluk gibi soğuk algınlığı benzeri semptomlarına yenilerini ekledi.