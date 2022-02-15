Elektrik faturalarında yeni çalışma hazırlanıyor, Erdoğan'a sunulacak

Elektrik faturalarında yeni düzenleme yolda.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), hem konut hem de ticari işletmelerde elektrik faturasını hafifletmeye yönelik yeni bir çalışma yapıyor.

Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak çalışma 5 başlıktan oluşuyor.

Konutlarda elektrik tüketiminin yüzde 80'i ilk kademeden hesaplanıyor

Yüzde 18 KDV'nin düşürülmesi planlanıyor

İlk olarak elektrik bedelinden alınan yüzde 18 KDV'nin düşürülmesi planlanıyor.

Sanayi, mesken, ticarethane, tarım ve şehit ailelerine uygulanan devlet katkısının artırılması üzerinde de duruluyor.

Elektrikte yüzde 50, doğal gazda ise yüzde 75'e varan bu katkının yükseltilmesi ele alınıyor.

Yoksul ailelere verilen destekler artırılabilir

Yoksul ailelere verilen desteklerin artırılması da masada.

Faturasını ödemekte zorlanan 2 kişilik bir aileye şu anda ortalama 103 lira destek veriliyor. Düzenleme kapsamında bu miktarda artış olması bekleniyor.

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Çarpan miktarında değişiklik yapılabilir

Faturaların günlük çarpan miktarında da değişikliğe gidilmesi öngörülüyor.

Faturaların yüzde 90'ı günlük 7 kilovat saat üzerinden ve kilovat saati 1,37 liradan hesaplanıyor. Bunun günlük 8 kilovat saate çıkarılması planlanıyor. 8 kilovat saatin üzerindeki tüketimin de 2,06 liradan faturalandırılması düşünülüyor.

Ticari ve sanayi elektrik abonelerine düzenleme yapılacak

Son olarak ticari ve sanayi elektrik abonelerine yönelik bir düzenlemenin de paketin içerisinde yer alması öngörülüyor.