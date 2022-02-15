Bakanlık 81 ile yazı gönderildi! Bazı öğrenciler devamsızlıktan muaf tutulacak
Milli Eğitim Bakanlığınca, Kovid-19 salgınının devam ettiği süre dahilinde, kronik rahatsızlığını sağlık kurulu raporuyla belgelendiren öğrenciler ile özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler, velilerinin yazılı talebi dikkate alınarak okula devamsızlıkla ilgili hükümlerden muaf tutulacak
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 15 Şubat 2022 12:47
Milli Eğitim Bakanlığınca, Kovid-19 salgınının devam ettiği süre dahilinde, kronik rahatsızlığını sağlık kurulu raporuyla belgelendiren öğrenciler ile özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler, velilerinin yazılı talebi dikkate alınarak okula devamsızlıkla ilgili hükümlerden muaf tutulacak.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız