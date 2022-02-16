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MİT mensuplarının ifşasına ilişkin davada tutuklanan Hülya Kılınç'a tahliye

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensuplarının ifşa edilmesine ilişkin davada hakkında verilen karar istinaf tarafından onanan ve dün cezaevine gönderilen gazeteci Hülya Kılınç, bugün tahliye edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 16 Şubat 2022 15:34
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İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nin "istihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek" suçundan verdiği 3 yıl 9 ay hapis cezası kararının İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi tarafından onanmasının ardından hükmü kesinleşen sanıklardan Hülya Kılınç, dün cezaevine gönderildi.

Kılınç, gözaltında kaldığı ve tutuklu yargılandığı 189 günlük sürenin göz önünde tutulması ve Kovid-19 salgını tedbirleri nedeniyle düzenleme yapılan yeni infaz hükümleri kapsamında tahliye edildi. Kılınç'ın düzenleme kapsamında denetimli serbestlikten yararlandığı öğrenildi.

- Davanın geçmişi

MİT mensuplarının ifşa edilmesine ilişkin eski Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan'ın da aralarında bulunduğu 1'i firari 8 sanığın yargılandığı dava, 9 Eylül 2020'de karara bağlanmıştı.

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklar Yeni Yaşam gazetesi sorumlu yazı işleri müdürü Aydın Keser ile gazetenin genel yayın yönetmeni Ferhat Çelik ve Yeniçağ gazetesi yazarı Murat Ağırel'in "istihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek" suçundan 4 yıl 8 ay 7'şer gün hapisle cezalandırılmasına hükmetmiş, eski Odatv Genel Yayın Yönetmeni sanık Barış Pehlivan ve gazeteci Hülya Kılınç'a da aynı suçtan 3 yıl 9'ar ay hapis cezası vermişti.

Karar, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi tarafından 28 Ocak 2022'de onanmıştı. Cezanın kesinleşmesinin ardından Kılınç, dün, yaşadığı Manisa'daki E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumuna gönderilmişti.

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