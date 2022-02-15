Çalışanlara zam rekoru % 70 ile Karadeniz'den geldi

Ordu'nun Altınordu Belediyesi tarafından, belediyenin şirketi Albel A.Ş. bünyesinde bulunan işçilere yüzde 70'e varan zam yapıldı.

BAŞKAN TÖREN'DEN BELEDİYE İŞÇİLERİNİN ÜCRETLERİNDE REKOR ARTIŞ

Başkan Aşkın Tören'in göreve geldiği günden bu yana tavizsiz bir şekilde uyguladığı mali disiplin, sıkı para politikası ve tasarrufla her geçen gün daha da güçlenen Altınordu Belediyesi, örnek belediyecilik modeli ile ilklere imza atmaya devam ediyor.

Tek Kuruş borçlanmadan ve 1 lira kredi kullanmadan, tamamen öz kaynaklarıyla hayata geçirdiği özellikle altyapı ve yol yatırımlarıyla şehrin yıllardır bekleyen kronikleşmiş sorunlarını büyük ölçüde çözen Altınordu Belediyesi, emekçi çalışanlarının da yüzlerini güldürüyor.

Yaşanan ekonomik gelişmeler üzerine hükümet tarafından çalışanların ücret ve haklarında yapılan iyileştirme sonucunda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın asgari ücreti 4.253 Lira olarak açıklamasının ardından harekete geçen Başkan Aşkın Tören'den Altınordu Belediyesi emekçilerini sevindiren müjde geldi.

YÜZDE 70 ÜCRET ARTIŞI EMEKÇİLERİN YÜZLERİNİ GÜLDÜRDÜ

Toplu İş Sözleşmesi ile 2021 yılında mali ve sosyal haklarında yaptığı yüzde 50'lik zam ile emekçilerinin yüzlerini güldüren Başkan Aşkın Tören, bu defa da %70'e varan ücret artışı ile çalışanların sevincini katladı.

TEMMUZ AYINDA YİNE ZAM YAPILACAK

1 Ocak 2022 tarihinden geçerli olmak üzere Altınordu Belediye şirketi Albel A.Ş. bünyesinde bulunan işçilerin ücretlerine yapılan %70 artış emekçilere rahat bir nefes aldırdı. Ayrıca Temmuz ayında çalışanların ücretlerinde enflasyon oranında yeniden bir artış daha gerçekleşecek.

Ücret artışının açıklanmasının ardından bir grup Belediye işçisi Başkan Aşkın Tören'i ziyaret ederek emek ve emekçiden yana tavrı nedeniyle teşekkür ettiler.

BAŞKAN TÖREN "ŞEHRE HİZMETTEN VE ALIN TERİNDEN ASLA TASARRUF ETMİYORUZ"

Tüm çalışanlar tarafından sevinçle karşılanan ücret zammı ile ilgili açıklamalarda bulunan Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, kaynakları etkin ve verimli kullandıklarını, akılcı ve şeffaf adımlarla mali anlamda sürdürülebilir bir başarıya imza attıklarını belirtti.

Tasarrufla güçlenen bir belediye olduklarını ancak şehre hizmetten ve emekçinin alın terinden asla tasarruf etmediklerini vurgulayan Başkan Tören, "Emek azizdir" anlayışıyla daima emekten ve emekçiden yana olduklarını söyledi.

Başkan Tören, "artı değer üreten, oluşturduğu değeri şehrine ve hemşehrilerine hizmete dönüştüren, kaynakların paylaşımını adil bir şekilde yapan bir Belediyeyiz" dedi.

TEMEL HEDEFİMİZ İNSANIMIZIN REFAHINI ARTIRMAK

Emeğin ve hizmet üretmenin kıymetini bildiklerini ifade eden Tören, şöyle konuştu:

"Göreve geldiğimiz günden beri emekçilerimizin alın terinin karşılığını hiç aksatmadan ve geciktirmeden düzenli olarak tam ve zamanında ödedik. Emeğin, hizmet üretmenin kıymetini biliyoruz. Temel hedefimiz insanımızın refahını artırmak ve bu refah artışını sürdürülebilir kılmaktır. Her zaman 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturuyla hareket ettik. Şehrimize ve hemşerilerimize hizmetlerimizin ulaştırılmasında canla başla çalışan arkadaşlarımızın gösterdikleri çaba ve gayretler her türlü takdirin ve övgünün ötesindedir.

Emekçilerimize yaptığımız bu artışlar, alın terine gösterdiğimiz hürmetin bir sonucudur. Çalışanlarımızın ücret ve haklarında yaptığımız iyileştirmeler sadece kendileri ve aileleri ile sınırlı kalmayacak, aynı zamanda şehrimizin ticaret ve ekonomik hayatına da canlılık katacaktır. Altınordu Belediyesi ailesi olarak hep birlikte Altınordu'muza hizmet etmeye devam edeceğiz"