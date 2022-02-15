Kars'ta PKK/KCK operasyonunda 6 kişi yakalandı
Kars'ta, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma başlattı.
Eş zamanlı düzenlenen operasyonda, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan Y.B. (48), T.A. (43) Z.C. (49), N.G. (49), Ö.E. (36) ve H.H. (35) gözaltına alındı.
Polis ekiplerince şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Öte yandan Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik Suruç, Viranşehir, Bozova, Halfeti ve Ceylanpınar ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, daha önce PKK/YPG içinde faaliyet gösterdikleri belirlenen 13 zanlı gözaltına alındı.
Şüpheliler ekipler tarafından emniyete götürüldü.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız