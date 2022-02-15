Kılıçdaroğlu kesilse de elektrik faturasını ödemeyecek: Ben donmam

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu'nun gündeminde fahiş elektrik faturaları ve "elektrik faturasını ödemeyeceğim" çıkışıyla ilgili AK Parti ve MHP'den gelen eleştiriler vardı. Kemal Kılıçdaroğlu 65 yaş üstü olduğu için kanunen faturayı ödemediği ilk ayda elektriği kesilmiyor. Kılıçdaroğlu'nun elektriği 3 dönem üst üste ödeme yapmazsa kesilecek. Kılıçdaroğlu kürsüden "feriştahı gelse' diyerek elektrik faturasını ödemeyeceğini tekrarladı. İşte CHP gruptaki o sözleri:

-"Bir video yayımladım zamların olduğu süre içinde bizzat Erdoğan'ın imzasıyla yapılan zamlar geri çekilinceye kadar gelecek hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim dedim. Mahir Ünal 'bu devlete baş kaldırıdır' diyor. Arkasından da ' Elektrik zamlarını devlet yapmadı' Çok önemli bir saptama. Yeliz'in benzeri bir saptama bu da. Aslında doğru devlet değil devleti yöneten AK Parti yaptı. Özgür Özel beni aradı, bunu bir parti olarak hepimiz mi yapacağız dedi. Hayır dedim, elektrik faturasını ödeyemeyen vatandaşın acısını benim topluma hissettirmem lazım. Bunun acısını benim geniş kitlelere duyurmam lazım, o yüzden ödemeyeceğim dedim. Ödemeyeceğim de zaten. Çünkü elektrik faturasını ödeyemeyen vatandaşın sesini çıkaracağı bir alan bırakmadılar.

Bahçeli'ye "kandil" yanıtı

Teşekkür ederim. Onları partinin müzesine koyacağım elektrik zamlarını savunan Bahçeli'nin bana gönderdiği kandiller diye onları orada göstereceğim. (Erdoğan'a) Senden daha fazla zamları savunan Bahçeli parti sözcülerinden daha fazla savunan Bahçeli'ye 1100 odalı sarayda bir yer ver artık ayıp oluyor. "