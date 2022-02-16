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YÖK Başkanı: Öğrencilerimizi baraja takılma stresinden kurtardık

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'nda Temel Yeterlilik Testinin 135 dakika olan sınav süresini, 30 dakika artırarak 165 dakikaya çıkardı. Ayrıca, YKS'de baraj puanı uygulaması sonlandırıldı. Tüm bu değişiklikleri memurlar.net olarak YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile konuştuk.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 16 Şubat 2022 09:00
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YÖK Başkanı: Öğrencilerimizi baraja takılma stresinden kurtardık

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'nda Temel Yeterlilik Testinin 135 dakika olan sınav süresini, 30 dakika artırarak 165 dakikaya çıkardı. Ayrıca, YKS'de baraj puanı uygulaması sonlandırıldı. Tüm bu değişiklikleri memurlar.net olarak YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile konuştuk.

Edip Üzen/Memurlar.net

Baraj puanını kaldırdınız. Kararınız çok ses getirdi. Neden baraj puanının kaldırılmasına ihtiyaç duydunuz?

Geçen yıl 2 milyon 607 bin aday üniversite giriş sınavına girdi. Üniversite kapısında bekleyen büyük bir kitle var. Üniversite giriş sınavı gençler ve eğitim sistemi üzerinde büyük bir baskı oluşturuyor. Baraj puanını sonlandıran kararımız, öğrenciler üzerindeki baskıyı azaltan oldukça pozitif bir adım. Böylece, daha çok genç, yükseköğretim tercihi yapabilecek.

Kararınız geçen yıl uygulanmış olsaydı, tercih edebilen kişi sayısı nasıl değişecekti?

Karar almadan önce bu konuda bir simülasyon yaptık. Şayet biz bu kararı geçen yıl almış olsaydık, geçen yıl 1 milyon 628 bin aday yerine, 2 milyon 393 bin kişinin puanı hesaplanacaktı. Yani, geçen yıl fazladan 700 bin kişi daha tercih yapabilecekti.

Temel Yeterlilik Testinin süresinde de değişiklik yaptınız. Tepkiler nasıl?

Temel Yeterlilik Testinin 135 dakika olan sınav süresini, 30 dakika artırarak 165 dakikaya çıkardık. Sınav süresi baskısının çok olması, sağlıklı bir ölçme ve değerlendirmeyi de engellemektedir. Yaptığımız düzenleme dolayısıyla öğrencilerimizden çok olumlu tepkiler aldık. Öğrenciler, öğretmenler, okul müdürleri ve velilerden teşekkür mesajı alıyoruz. Adaylar üzerindeki sınav yetiştirme baskısını azalttık. Böylece sınavın daha ölçücü olacağını düşünüyoruz.

Barajın kaldırılmasıyla düşük puanlıların yerleşeceği ve kalitenin düşeceğini iddia edenler var. Bu konuda ne dersiniz?

Bakınız bizim düzenlememizle birlikte yükseköğretimi tercih edebilecek kişi sayısı artıyor. Yani, düzenleme sayesinde, daha fazla sayıda öğrenci tercihte bulunabilecek. Ancak yerleştirme sürecinin kendisinde bir değişiklik yok. Eskiden olduğu gibi, en yüksek puanlıdan en düşük puanlıya doğru bir şekilde programlara yerleştirme yapılacak. Kalite meselesini, sadece üniversiteye gelen öğrencilerin seviyeleri üzerinden değerlendirmeyi doğru bulmuyoruz. Biz meseleye bütüncül olarak bakıyoruz ve kaliteyi artırmak için temel eğitimden doktora düzeyine kadar tüm düzeyde yapılabilecekleri değerlendiriyoruz.

14 Şubat 2022'de Doktora Öğretiminin İyileştirilmesi Çalıştayı yaptık. Çalıştay raporuna göre, birtakım adımlar atacağız. Yükseköğretim kontenjanlarının daha rasyonel bir şekilde planlanması için bir çalışma yapıyoruz. İlgili kurumlarla da görüşmeler yapıyoruz. Yükseköğretim kurumlarının genel kalitesini artırmak için gerek beşeri gerekse fiziksel altyapısını güçlendirmek için çalışmalar yürüteceğiz.

YKS'de sınavın kendisinde bir değişiklik var mı?

Şunu net olarak söylemek isterim ki, sınavın kendisinde veya soru sayılarında hiçbir değişiklik söz konusu değil. Adaylarımız geçen yıl olduğu gibi aynı sayıda, aynı tarzda ve aynı müfredatta sorularla karşılaşacaklar. Bizim yaptığımız değişiklik, adayların lehine olarak adaylara ekstradan 30 dakika süre getiriyor. Onun dışında adaylar rahat olsunlar, başka bir değişiklik yok.

YKS'de yapılan değişiklikler sonrasında yükseköğretim kurumlarından dönüşler nasıl oldu?

Yükseköğretim kurumlarından oldukça olumlu tepkiler alıyoruz. Yükseköğretim kurumları, var olan kapasitelerini daha verimli kullanacaklar. Yani yükseköğretim kurumlarımızın tercih edilebilirliği artmış olacak.

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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'nda Temel Yeterlilik Testinin 135 dakika olan sınav süresini, 30 dakika artırarak 165 dakikaya çıkardı. Ayrıca, YKS'de baraj puanı uygulaması sonlandırıldı. Tüm bu değişiklikleri memurlar.net olarak YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile konuştuk.
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