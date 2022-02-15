Dışişleri: Batı Trakya Türklerinin yanındayız
Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) kararlarına rağmen İskeçe Türk Birliği'nin statüsünü tescil etmediğini belirterek, "Bu ayrımcılığa karşı Batı Trakya Türk azınlığının yanındayız." açıklamasını yaptı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 15 Şubat 2022 17:18
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda Yunanistan'ın, AİHM kararlarına rağmen İskeçe Türk Birliğinin statüsünü tescil etmediği vurgulandı.
Paylaşımda, "Hakkını arayan soydaşlarımız ifadeye çağrılıyor, soruşturuluyor. Hak aramanın cezalandırılma isteği yeni bir baskı ve korkutma planı. Bu ayrımcılığa karşı Batı Trakya Türk azınlığının yanındayız." ifadeleri kullanıldı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız