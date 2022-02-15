Ordu'da otomobil ile kamyon çarpıştı 2 kişi öldü
Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 15 Şubat 2022 18:11
İsmail Tekkol yönetimindeki 34 HJ 7041 plakalı otomobil, Pelitdibi Mahallesi'nde Soner Gürel'in kullandığı 52 KM 477 plakalı kamyon ile çarpıştı.
İhbar üzerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.
Kazada otomobilde sıkışan sürücü İsmail Tekkol ile Cemal ve Ayşe Altıparmak, Pembe Tekkol, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucu çıkarılabildi.
Ambulanslarla Fatsa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan İsmail Tekkol ve Cemal Altıparmak, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
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