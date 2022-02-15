Antalya ve Aydın'daki FETÖ operasyonunda 28 kişi yakalandı

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığında yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında ilde ve Aydın'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 28 şüpheli gözaltına alındı.

Yakalanan şüphelilerin ev, işyeri ve otomobillerinde yapılan aramalarda örgütsel faaliyetlerde kullanıldığı değerlendirilen 96 bin lira, 55 bin 941 dolar ve 5 bin 805 avro ile dijital materyallere el konuldu.

Bağış ve himmet adı altında esnaftan topladıkları paraları tutuklu, hükümlü ve kamudan ihraç olan örgüt mensuplarının ailelerine dağıttığı iddia edilen şüphelilerin örgütsel toplantılar düzenledikleri öne sürüldü.

Şüphelilerin, emniyetteki ifade işlemleri sürüyor.