Türkücü Arif Şentürk son yolculuğuna uğurlandı
Rumeli türküleriyle sevilen ve 81 yaşında hayatını kaybeden Arif Şentürk düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Kaynak : DHA
Eklenme : 16 Şubat 2022 18:40
Türkücü Arif Şentürk, sağlık durumu ağırlaşması üzerine pazar günü kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındı, ardından hastanede hayatını kaybetti.
Şentürk için Zeytinburnu Seyitnizam Camii'nde ikindi namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi.
Törende oğulları Ercan ve Uğur Şentürk ile kızı İnci Kilimci taziyeleri kabul etti.
Törene ailesi ve yakınlarının yanı sıra sanatçı dostları da katıldı. Arif Şentürk'ün tabutunun üzerine Türk bayrağı ve Zeytinburnu Amatör Spor Kulübü Yıldızspor'un forması konuldu.
Kılınan cenaze namazının ardından Arif Şentürk, Yedikule Mezarlığı'na defnedildi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız