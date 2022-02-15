Valilikten 'Köylülere işkence' başlıklı haberlere yalanlama

Valiliğin yazılı açıklamasında, bazı sosyal medya platformlarında Hasanova'da "köylülere işkence" başlığıyla yapılan haber ve paylaşımlar üzerine kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı duyulduğu belirtildi.

Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Karlıova Sulh Ceza Hakimliğinden alınan kararla güvenlik güçlerince Hasanova köyündeki ikamete gidildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Arama işlemine başlanacağı esnada şüpheli şahsın aile fertleri tarafından görevlilere mukavemette bulunulmuş ve eve girişleri engellenmek istenmiştir. Bunun üzerine güvenlik görevlilerimizce önce sözlü uyarıda bulunulmuş, ardından herhangi bir zor kullanımına gerek kalmaksızın arama işlemi sonrasında şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır."