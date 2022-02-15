4'ü çocuk 7 kişi köpeklerin saldırısına uğradı! O anlar kamerada

Olay, ilçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde akşam saatlerinde yaşandı. Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan Kübra (21), Mülkiye Ölçer (45), Abdullah Çakı (5), Ali Osman Karabat (10), Resul Yıldız (11), Mehmet Yıldız (14) ve Ergül Esen (35) vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Mahallelinin müdahalesiyle köpekler uzaklaşırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Derik, Kızıltepe ve Mardin'deki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

'ÇOCUKLAR KORKUDAN OKULA GİDEMİYOR'

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, yaralılardan Mülkiye ve Kübra Ölçer'in amcası Sabri Ölçer, sokak köpekleri sorununa biran önce çözüm bulunması gerektiğini belirterek, "Sabah saatlerinde ben işe gidemiyorum, çocuklar da okula gidemiyor. Yetkililere arz ediyoruz, köpekleri toplasınlar? dedi.

Köpek saldırısında sırtından ve bacağından yaralanan 14 yaşındaki Mehmet Yıldız, "Okuldan eve gidiyordum. 1 köpeğin saldırısına uğradık. çok korktum. Hem sırtım hem de bacağım yaralandı? diye konuştu.

'EVİMİZDEN ÇIKAMAZ OLDUK'

Her iki çocuğu köpek saldırısında yaralanan Anne Asuman Yıldız da, "Korkudan evimizden çıkamaz olduk. Çocuklarımızı artık okula da göndermekten korkuyoruz? ifadelerini kullandı.

Belediyenin destek biriminin yetkilileri ise saldırıda bulunan sokak köpeklerinden birini yakalayıp, Mardin Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı'na gönderdiklerini söyledi.