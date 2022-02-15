Murat Sancak, Beşiktaş maçında protokol tribünündeki televizyonu kırdı
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, 1-1 sona eren Beşiktaş karşılaşmasında hakeme sinirlenerek protokol tribünündeki televizyonu kırdı. O anları bir taraftar kayda alırken görüntüler sosyal medyada kısa süre içinde gündem oldu.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 15 Şubat 2022 23:26
Süper Lig'in 25. haftasında Adana Demirspor, sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Mavi Şimşekler'in cephesinden maç sonunda karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan'a büyük tepki gösterilirken Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın ortaya çıkan görüntüleri büyük ses getirdi.
TEVİZYONU SAHAYA FIRLATMAYA ÇALIŞTI
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan'a sinirlenerek önünde yer alan televizyonu havaya kaldırdı. Etrafındakiler tarafından güçlükle sakinleştirilen Başkan, televizyonu yere fırlatarak kırdı. O anlar bir taraftarın kamerasına yansırken görüntüler sosyal medyada büyük ses getirdi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız