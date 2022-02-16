Bakan Bilgin: 3600 ek göstergede bütün teknik çalışmaları gerçekleştirdik

Bakan Bilgin açılış konuşması yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek göstergeye ilişkin, "İlk komisyon toplantımızı başlatmış bulunuyoruz. Bugüne kadar bütün teknik çalışmaları gerçekleştirdik" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kamu çalışanlarının 3600 ek gösterge düzenlemesi çalışmalarına ilişkin bakanlıkta düzenlenen toplantıda konuştu.

Bakan Bilgin'in, açıklamalarının satır başları şöyle;

Meseleyi birlikte ele alacak bir komisyon çalışması başlatacağımızı duyurmuştuk.

İlk komisyon toplantımızı başlatmış bulunuyoruz. Bugüne kadar bütün teknik çalışmaları gerçekleştirdik.

Biz türkiyenin ekonomik problemlerinin aşılmasında hükümet olarak çok önemli adımlar atıyoruz. Yeni ekonomik modelin yanında yeni sosyal politikaları da devreye aldık. Çalışanı enflasyona ezdirmemenin gereğini yapacağız.

Kamu çalışanlarımızın 3600 ek gösterge ile adil bir şekilde beklentilerini karşılayacak düzenlemeyi yapacak kararlılıktayız.

Mayıs ayında TBMM gündemine gelecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in başkanlığındaki toplantıya, Memur-Sen yönetiminin yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü yetkilileri katılacak.

3600 ek gösterge düzenlemesine dair sunumunun yapılacağı toplantıda, Memur-Sen'in görüşlerinin de alınması bekleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, daha önce yaptığı açıklamada, 3600 ek gösterge düzenlemesinin mayıs ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine geleceğini söylemişti.

Ek gösterge unvan ve derecelere göre farklılık gösteriyor

Memurların aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi olan ek göstergenin yüksek olması, emekli aylığı ve ikramiyesinin yüksek olması anlamına geliyor.

Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor.