Denetim şart, Metaverse Thodex gibi olabilir!

'Sanal evren' olarak da bilinen Metaverse çılgınlığı devam ederken, geçtiğimiz günlerde Metaverse'te yaşanan taciz olayı, bu uygulamadaki güvenlik ve hukuki boşluk tartışmalarını yeniden alevlendirdi. İlerleyen dönemde Metaverse kaynaklı hukuki sıkıntıların yoğun biçimde tartışılacağına dikkat çeken Bilişim Hukuku Derneği Başkanı ve avukat Kürşat Ergün, Thodex olayını hatırlatarak, Metaverse gibi yerlerde de mutlaka hukuk denetimi ve gözetimi olması gerektiğini söyledi.

BAZI KONULARDA 'KIYAS' MÜMKÜN

Kürşat Ergün "Bugünkü mevzuat açısından bakıldığında Metaverse, bilişim sistemi olarak kabul edilir. Dolayısıyla bilişim sistemleri üzerinden gerçekleştirilen tüm suç türlerini de bilişim sistemlerine müdahale etme, sistemdeki verileri silme, yok etme, kullanılamaz hale getirme gibi Türk Ceza Kanunu'nda sıralanmış maddeler nezdinde yorumlamak mümkün. Ayrıca, oyun hukukunda sizin oluşturduğunuz karakterin birtakım maddi karşılığı vardır veya orada verilen çaba gözetilerek birtakım manevi değerler kurgulanabilir. Böyle olduğu için oyunlardaki karakterlere yönelik hırsızlık eylemlerini Yargıtay, normal hırsızlık suçu olarak değerlendirdi ve bu kapsamda cezalandırılmasına karar verdi. Gerçek hayattaki kavramlarıyla Metaverse dünyasındaki avatarlara yönelik eylemler, kıyas yoluyla değerlendirilebilir. Örneğin, para ödeyerek Metaverse'ten arsa satın alabiliyorsunuz, bu yerin sizin bilginiz haricinde üçüncü bir kişi tarafından ele geçirilmesi halinde maddi olarak zarara uğrarsınız. Normal alemde insanların mülklerine karşı yapılan eylemler hukuk karşısında nasıl bağlayıcı oluyorsa ve hakkın geri verilmesi yönünde birtakım kararlar ortaya çıkıyorsa Metaverse'te gerçekleşen bu tarz eylemlerde de aynı sonuç ortaya çıkar" açıklamasını yaptı.

HER ŞEY METAVERSE'TE DE YAŞANACAK

Teknoloji geliştikçe bu alanda bazı kanuni boşlukların ortaya çıkmasının normal olduğunu belirten Ergün "Böyle olduğu için insanların hayatları nasıl hukuk tarafından güvence altına alınıyorsa, aynı şekilde Metaverse gibi yerlerde de mutlaka bir hukuk denetimi ve gözetimi olmalı. Bunun için de teknolojik gelişmeler iyi takip edilmeli. Burada meydana gelebilecek olayları öngörebilmek veya olay yaşandıktan sonra birtakım tedbirleri almak suretiyle yasal düzenlemeler tartışılmalı. Normal hayatımız içinde olup biten her şey Metaverse'de de yaşanır olacak. Dolayısıyla burada hangi sorunla karşılaşıyorsak yarın o ortamda da karşılaşmak muhtemel bir süreç. İlerleyen dönemde Metaverse kaynaklı hukuki sorunlar yoğun biçimde tartışılacak" dedi.

BİNLERCE İNSAN ALDATILDI

Kripto para platformu Thodex'e ilişkin olayda birçok mağdur ortaya çıktığını hatırlatan Ergün "Thodex olayı yaşanana kadar kimse bu işlerle ilgili bir adım atmadı. Türkiye'nin en büyük üç platformundan biri fişi çekti ve ülkeyi terk etti. İnsanlar milyonlarca dolar zarara uğradı. Ondan sonra da hızlı bir biçimde açıklamalar geldi ve bununla ilgili bir yasal çalışma yapılacağı söylendi. Büyük bir olay yaşandıktan ve ortaya birçok mağdur çıktıktan sonra düzenlemeler yapmak yerine, bilim insanları tarafından ortaya konacak olan somut verileri değerlendirmeye almak çok önem taşıyor. Bu çok yeni bir teknoloji ve birtakım taşların yerine oturması lazım ama Türkiye, gerek teknolojik gerekse hukuki anlamda bu sürece hazırlıklı olursa, aynı 'blockchain' teknolojisinde olduğu gibi diğer ülkelere karşı çok ciddi avantaj elde edebilir ve hukuki bir altyapı hazırlığı yapabilir" değerlendirmesinde bulundu.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ