Meteoroloji'den çığ tehlikesi uyarısı - Haritalı

AYM, kapatma davası için HDP'ye 60 günlük ek süre verdi
AYM, kapatma davası için HDP'ye 60 günlük ek süre verdi
Ayda 90 TL'den başlayan fiyatlarla tamamlayıcı sağlık sigortası
Ayda 90 TL'den başlayan fiyatlarla tamamlayıcı sağlık sigortası
Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti ne kadar olacak?
Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti ne kadar olacak?
On bir başlıkta memur ve emeklilerin en fazla karşılaştığı özel konular
On bir başlıkta memur ve emeklilerin en fazla karşılaştığı özel konular
Fırsatçılar önce yükseltip üstünden indirim yaptı!
Fırsatçılar önce yükseltip üstünden indirim yaptı!
Gaziantep'te aile sağlığı merkezi yağmalandı
Gaziantep'te aile sağlığı merkezi yağmalandı
Kabine toplanıyor... Gündem market denetimleri
Kabine toplanıyor... Gündem market denetimleri
'3600 ek gösterge' için kritik gün: Aylık gelirler ve ikramiyeler artacak
'3600 ek gösterge' için kritik gün: Aylık gelirler ve ikramiyeler artacak
Konutta KDV indirimi geliyor...
Konutta KDV indirimi geliyor...
Öğrencisini kaçırmıştı, bu kez 10 kız öğrenciyi tacizden tutuklandı
Öğrencisini kaçırmıştı, bu kez 10 kız öğrenciyi tacizden tutuklandı
Belediye çalışanlarının bilgilerini paylaşan memur adliyelik oldu
Belediye çalışanlarının bilgilerini paylaşan memur adliyelik oldu
O ilde su tüketim bedelindeki KDV oranı yüzde 1'e düşürüldü
O ilde su tüketim bedelindeki KDV oranı yüzde 1'e düşürüldü
'Uyuyan tapu' sistemi... Hemen e-devlet'e girip önlem alın
'Uyuyan tapu' sistemi... Hemen e-devlet'e girip önlem alın
3600 ek göstergede ilk toplantı yarın
3600 ek göstergede ilk toplantı yarın
KDV düzenlemesindeki teknik hata düzeltildi
KDV düzenlemesindeki teknik hata düzeltildi
Valilikten 'Köylülere işkence' başlıklı haberlere yalanlama
Valilikten 'Köylülere işkence' başlıklı haberlere yalanlama
Vaka sayıları açıklandı: Vefat sayısı 300'ün üzerinde
Vaka sayıları açıklandı: Vefat sayısı 300'ün üzerinde
TOKİ, 129 konut ve 145 iş yerini açık artırma ile satacak
TOKİ, 129 konut ve 145 iş yerini açık artırma ile satacak
'Belçika'da dört kadını öldürdü, Türkiye'de serbest kaldı' iddiası yalanlandı
'Belçika'da dört kadını öldürdü, Türkiye'de serbest kaldı' iddiası yalanlandı
Çalışanlara zam rekoru % 70 ile Karadeniz'den geldi
Çalışanlara zam rekoru % 70 ile Karadeniz'den geldi
AK Partili Vekil TBMM'de kalp krizi geçirdi
AK Partili Vekil TBMM'de kalp krizi geçirdi
Milli Emlak çalışanı avukata, rüşvet alırken suçüstü
Milli Emlak çalışanı avukata, rüşvet alırken suçüstü
Ekonomistler yanıtladı: MB'nin faiz kararı ne olacak?
Ekonomistler yanıtladı: MB'nin faiz kararı ne olacak?
Yatağa bağımlı hastaların kurul raporları evlerinde düzenlenecek
Yatağa bağımlı hastaların kurul raporları evlerinde düzenlenecek
11 yıl önce sattığı araç kazaya karıştı, 4 yıldır icrası ile uğraşıyor
11 yıl önce sattığı araç kazaya karıştı, 4 yıldır icrası ile uğraşıyor
'TOGG'un çevrenin korunmasına yapacağı katkı açıktır'
'TOGG'un çevrenin korunmasına yapacağı katkı açıktır'
Sosyal medya düzenlemesinde sona gelindi
Sosyal medya düzenlemesinde sona gelindi
2 aylık bebeğini döven baba: Neden dövdüğümü bilmiyorum
2 aylık bebeğini döven baba: Neden dövdüğümü bilmiyorum
Eski Bakan Onur Kumbaracıbaşı vefat etti
Eski Bakan Onur Kumbaracıbaşı vefat etti
Bakan Koca: Mümkünse bugün bekliyoruz...
Bakan Koca: Mümkünse bugün bekliyoruz...
Bakanlık 81 ile yazı gönderildi! Bazı öğrenciler devamsızlıktan muaf tutulacak
Bakanlık 81 ile yazı gönderildi! Bazı öğrenciler devamsızlıktan muaf tutulacak
Ana sayfaHaberler Yaşam

Meteoroloji'den çığ tehlikesi uyarısı - Haritalı

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Akdeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde (Toros Dağları), İç Anadolu'nun güneyinde ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri), Karadeniz Bölgesi'nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 16 Şubat 2022 07:05
Yazdır
Meteoroloji'den çığ tehlikesi uyarısı - Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Akdeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde (Toros Dağları), İç Anadolu'nun güneyinde ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri), Karadeniz Bölgesi'nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ riski bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişik olmayacağı ve Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Marmara ile zamanla Karadeniz'de güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Akdeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde (Toros Dağları), İç Anadolu'nun güneyinde ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri), Karadeniz Bölgesi'nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON UYARISI: Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Çocuklu ailelerin elektrik faturaları adil değil
Çocuklu ailelerin elektrik faturaları adil değil
ODTÜ'de yemek ücretlerine yüzde 44 zam
ODTÜ'de yemek ücretlerine yüzde 44 zam
Facebook gizlilik ihlali davasında 90 milyon dolar ödemeyi kabul etti
Facebook gizlilik ihlali davasında 90 milyon dolar ödemeyi kabul etti
Denetim şart, Metaverse Thodex gibi olabilir!
Denetim şart, Metaverse Thodex gibi olabilir!
Bilecik'te içme suyunda virüs tespit edildi
Bilecik'te içme suyunda virüs tespit edildi
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Bu Habere Tepkiniz

YÖK Başkanı: Öğrencilerimizi baraja takılma stresinden kurtardık

YÖK Başkanı: Öğrencilerimizi baraja takılma stresinden kurtardık

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'nda Temel Yeterlilik Testinin 135 dakika olan sınav süresini, 30 dakika artırarak 165 dakikaya çıkardı. Ayrıca, YKS'de baraj puanı uygulaması sonlandırıldı. Tüm bu değişiklikleri memurlar.net olarak YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile konuştuk.
KDK'dan kişiye özel öğretim üyesi ilanlarına dair önemli karar!

KDK'dan kişiye özel öğretim üyesi ilanlarına dair önemli karar!

Kamu Denetçiliği Kurumu, doktor öğretim üyesi kadrosu için "sahabe ile ilgili çalışma yapmak" şartını içeren ilanın hukuka aykırı olmadığına karar verdi!
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Uzman öğretmenlik ile başöğretmenlikte mali haklar 2023'e kaldı

Uzman öğretmenlik ile başöğretmenlikte mali haklar 2023'e kaldı

Öğretmenlik Meslek Kanununun getirdiği haklardan hiç kimse 15/1/2023 tarihinden önce yararlanamayacaktır.
MEB, kariyer öğretmenlik için hazırladığı yönetmelik taslağını paylaştı

MEB, kariyer öğretmenlik için hazırladığı yönetmelik taslağını paylaştı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesi "meb.gov.tr" adresinden Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin hazırladıkları "Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği" taslağını tüm kamuoyu ile paylaştıklarını ve tüm eğitim camiasının görüş bildirebilmeleri için askıya çıkardıklarını bildirdi.
İşçilere geçici görev yolluğu ödenir mi?

İşçilere geçici görev yolluğu ödenir mi?

Sürekli işçi kadrolarına geçişleri yapılan işçiler ile 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri uyarınca istihdam edilen işçilere memuriyet mahalli dışında başka bir yere geçici olarak görevlendirilmeleri halinde geçici görev yolluğu ödenir mi?
Tarım Bakanlığı'nın görevde yükselme sınavı için açılan dava reddedildi

Tarım Bakanlığı'nın görevde yükselme sınavı için açılan dava reddedildi

Danıştay 2. Dairesi, dernek federasyonlarının, kendi üyesi derneklere uygulanma olanağı bulunmayan dava konusu düzenlemelere karşı dava açma ehliyeti bulunmadığını belirtti.
Memurların ve memur adaylarının karşılaştıkları sorular ve cevapları

Memurların ve memur adaylarının karşılaştıkları sorular ve cevapları

Uzun süredir okuyucularımızdan gelen sorulara cevap vermemiştik. Bugünkü yazımızda okuyucularımızdan gelen soruları cevaplamaya ve sorunlara da çözüm önerisi sunmaya çalışacağız.
Öğretmenlik Meslek Kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı

Öğretmenlik Meslek Kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı

TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan Öğretmenlik Meslek Kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı.
MEB'den üç farklı konuda ek ders görüş yazısı

MEB'den üç farklı konuda ek ders görüş yazısı

MEB; işletmelerde meslek eğitimi uygulamaları, Bilim ve sanat merkezlerinde görev yapan yönetici ve öğretmenlere ödenecek ek ders ücretleri ve Özel eğitim öğretmenleri ek ders ücretine dair 3 ayrı görüş yazısı verdi
15 Şubat maaş bordroları e-Devlet'ten yayımlandı

15 Şubat maaş bordroları e-Devlet'ten yayımlandı

Kamu personelinin 15 Şubat 2022 tarihine ait maaş bordroları e-Devlet üzerinden yayımlandı
İstanbul Üsküdar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak

İstanbul Üsküdar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak

İstanbul Üsküdar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 1 Nisan 2022.
Teşkilat 35. Bölüm Fragmanı

Teşkilat 35. Bölüm Fragmanı

Teşkilat dizisi 35. bölüm fragmanı yayınlandı. Teşkilat'ın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak? Teşkilat 20 Şubat 2022 Pazar akşamı TRT 1'de...
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 sözleşmeli personel alacak

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 sözleşmeli personel alacak

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 21 şubat 2022
Trafik Eğitim Parkı'nda son rötuşlar

Trafik Eğitim Parkı'nda son rötuşlar

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen ve çocukların trafik kurallarını eğlenerek öğrenmesine imkan sağlayacak Çocuk Trafik Eğitim Parkı, son düzenlemelerin ardından açılışa hazır hale getiriliyor.