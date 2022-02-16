Çocuklu ailelerin elektrik faturaları adil değil

Tezel'in yazısının ilgili bölümü:

Elektrik faturalarını düşürecek formüller Kabine'de görüşülecek. Evlerde KDV'nin indirilmesi ve kademenin yükseltilmesi, esnafa da kademeli tarife gündemde.

Peki, çocuklu aileler ne olacak?

Elektrikte indirimli tarifenin 210 kilovata yükseltilmesi güzel ama çocuklu aileler, tek başına yaşayanlardan ya da çocuksuz çiftlerden daha fazla elektrik tüketmek zorunda.

Bekarlar ve çocuksuz yaşayanlar doğal gaz ve elektriği az kullanmak için daha kolay formül üretebilirler. Örneğin ışığı kapatıp, battaniyenin altına girip, bir dizi açtın mı geceyi geçirirsin!

Ama çocuklu ailede süpürge, çamaşır, bulaşık ve kurutma makinesi, TV, kombi vs. sürekli çalışır.

Çocuklu ailenin ütüsü bitmez! Çocuklar sabah okula gideceği için kirlilerin yıkanması, ütülenmesi elektrik tarifesinin en yüksek olduğu saatlerde yapılır!

Çocuk sabah erkenden okula gideceği için üşümesin diye kombinin ısısı yükseltilir, lambalar yakılır vs. Yani çocuklu ailenin elektriği ve doğal gazı fazla kullanması mecburiyettendir.

ADİL DEĞİL

Bu zamanda çocuk büyütmek zaten zor. Bir de elektriği mecburiyetten daha fazla kullanmak zorunda olup, 210 kilovatı çok kolay aşan çocuklu ailelere faturayı yüksekten ödetmek haksızlık!

Bekarlar ya da çocuksuz çiftler 170 kilovatı tutturabilirler ama çocuklu ailelerde bu daha zor!

Şimdi çocuksuz çiftler ya da bekarlar "Çocuk yaparken bana mı sordunuz? Bu ayrımcılık olur", "Sen de taktın bekarlara" diyebilir.

Bu tarz fatura indirimlerine pozitif ayrımcılık denir! Her doğan çocuk sistemin çarklarının dönmesini sağlar. O çocuk büyüyüp çalışmaya başlayınca yarattığı ekonomik değerden emeklilerin de maaşı ödenir! Çocuklar doğmazsa medeniyetin sonu gelir!

Ülkemizde yıllık nüfus artış hızı, 2019'da binde 13,9 iken 2020'de binde 5,5'e geriledi. Bu çok radikal düşüş!

Hem doğum oranlarının düşüklüğünden yakınıyor, daha çok çocuk yapılmasını istiyoruz hem de doğal gazı, elektriği en çok çocuklu ailelere ödetiyoruz.

Sizce bu adil mi?