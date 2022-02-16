Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti ne kadar olacak?

Sabah Gazetesi köşe yazarlarından Mevlüt Tezel, bugünkü yazısında Çanakkale Köprüsü açıldığında ücretinin ne kadar olacağını yazdı.

Tezel'in yazısının ilgili kısmı:

ÇANAKKALELİLER KÖPRÜYE NE ÖDEYECEK?

1915 Çanakkale Köprüsü hem Çanakkale Boğazı'dan geçişi kolaylaştıracak hem de bölgenin kalkınmasına faydası olacak büyük bir hizmet.

26 Şubat tarihinde açılması planlanan köprünün geçiş ücretinin kullanımı özendirmek için otomobillerde 184.5 TL'ye (12 Euro) denk bir düzeyde olacağı konuşuluyor.

Feribota ödenen ücret ve feribot bekleme süresi hesaba katılırsa köprüden geçiş daha cazip gözüküyor.

Peki, Çanakkaleliler ne ödeyecek? Ben Çanakkaleli olsam "İstanbullular otomobille köprüyü geçerken tek yön 8,25 TL ödüyorlar. Orası da boğaz, burası da boğaz" diyebilirim.

Sadece Çanakkale'de yaşayanlara köprü geçiş ücreti düşük tarifeden uygulanmalı.

Böylece Çanakkale birbirinden ayrı iki şehir olmaktan kurtulur. Kentin kaderi değişir ve daha hızla gelişir.