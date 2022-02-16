8 belediye daha sudaki KDV'yi yüzde 1'e düşürdü

Malatya Büyükşehir Belediyesi, su kullanımındaki KDV oranını yüzde 1'e düşürdü

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, su kullanımındaki KDV oranını yüzde 8'den 1'e düşürdü.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, MASKİ Genel Müdürlüğü 14 Şubat Pazartesi gününden geçerli olmak üzere su fiyatlarındaki KDV'de indirime gitti.

KİLİS / ELBEYLİ

Belediye Başkanı Süleyman Şimşek, yaptığı yazılı açıklamada, su kullanım bedelindeki KDV oranının düşürüldüğünü belirtti.

Şimşek, "Enflasyonla mücadele kapsamında, su kullanım bedelindeki yüzde 8 olan KDV oranını yüzde 1'e indirdik." ifadelerini kullandı.

SAKARYA

Sakarya'da su abonelerinden alınan KDV oranında yüzde 7'lik indirime gidildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Enflasyonla mücadeleye Büyükşehir Belediyesi olarak biz de destek oluyoruz. Bu kapsamda yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indirdik." ifadesini kullandı.

BALIKESİR

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, sosyal medya hesabından, "Su kullanım bedelindeki yüzde 8 olan KDV oranını yüzde 1'e indirdik. Şehrimize hayırlı olsun." paylaşımını yaptı.

YALOVA

Yalova Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada ise yüzde 1'lik yeni KDV oranının dünden itibaren okunan faturalara yansıtılmaya başlandığı duyuruldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın temel gıda ürünlerine uygulanan KDV indirimiyle ilgili yapmış olduğu açıklama sonrası, Yalova Belediyesi olarak biz de üzerimize düşen görevi yapma kararı aldık. Böylelikle 15 Şubat 2022 tarihi itibarıyla suyun KDV oranını yüzden 8'den yüzde 1 oranına indirerek hemşehrilerimize desteğimizi veriyoruz." ifadesini kullandı.

ÇORUM

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, bugün sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla içme suyundan alınan yüzde 8'lik KDV oranını yüzde 1'e indirdiklerinin müjdesini verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temel gıda maddelerinden alınan yüzde 8'lik KDV oranını yüzde 1'e indirmesinin ardından Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da içme suyundan alınan KDV oranını yüzde 1'e düşürdüklerini duyurdu.

GAZİANTEP

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) Genel Müdürlüğü, su kullanımındaki KDV oranını yüzde 8'den yüzde 1'e düşürdü.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, GASKİ Genel Müdürlüğü 14 Şubat Pazartesi gününden geçerli olmak üzere su fiyatlarındaki KDV'de indirime gitti.

ISPARTA

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, içme suyu kullanım bedelinde yüzde 8 olan KDV oranını yüzde 1'e indirdiklerini bildirdi.

Başdeğirmen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, enflasyona karşı hemşehrilerinin yanında olduklarını belirterek, "İçme suyu kullanım bedelindeki yüzde 8 olan KDV oranını yüzde 1'e indirdik. Şehrimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.