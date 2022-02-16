Dolar günü düşüşle tamamladı
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından günü 13,62 seviyelerinde tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 16 Şubat 2022 17:45
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|İSTANBUL
|ALIŞ
|SATIŞ
|ALIŞ
|SATIŞ
|ABD Doları
|13,6470
|13,6480
|13,6220
|13,6230
|Avro
|15,4950
|15,4960
|15,4650
|15,4660
|Sterlin
|18,4720
|18,5530
|18,4280
|18,5210
|İsviçre Frangı
|14,7860
|14,9090
|14,7160
|14,7900
|ANKARA
|ABD Doları
|13,6120
|13,6730
|13,5920
|13,6720
|Avro
|15,4740
|15,5340
|15,4250
|15,5050
|Sterlin
|18,4440
|18,6130
|18,3680
|18,5780