İmam faturayı paylaştı! 'Bizim camiyi de elektrik çarptı'

Esenyurt Seyit İbrahim Bilal Cami İmamı Ömer Karadağ, camisine gelen toplam 16 bin 383 liralık elektrik faturasına tepki gösterdi.

Faturayı sosyal medya hesabından paylaşan İmam Karadağ,'Bizim camiyi elektrik çarptı' dedi. Ömer Karadağ paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

'Bizim camiyi de elektrik çarptı. Biri 12 bin 5 lira, diğeri 4 bin 378 lira olmak üzere Toplam 16 bin 383 lira lira elektrik faturası gelmiştir. Yanlışlık olmasın diye rakamı yazıyla da yazdım. Bundan İlan Ediyorum, Bundan sonra hiç kimse bana 'Sizin camiden elektrik alamıyorum' demesin. Bugüne kadar camiye gelen herkese elektrik vermeye çalıştık, aha da sonuç 16 bin liraya maloldu. Sonra hocam demedin demeyin."

Camilerin aydınlatma ücretlerini devlet, eğer elektrikli bir ısıtma sistemi varsa onun ücreti camiye giren vatandaşlardan alınıyor.

İmamın paylaştığı 4 bin liralık fatura devletin ödeyeceği fatura iken, 12 bin liralık fatura vatandaşın cebinden çıktı.