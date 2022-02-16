Sigara kullanma inadı, hayattaki en büyük pişmanlığı oldu

Emine Erdoğan İzolasyon sürecini tamamladı
Emine Erdoğan İzolasyon sürecini tamamladı
Ayda 90 TL'den başlayan fiyatlarla tamamlayıcı sağlık sigortası
Ayda 90 TL'den başlayan fiyatlarla tamamlayıcı sağlık sigortası
İmam faturayı paylaştı! 'Bizim camiyi de elektrik çarptı'
İmam faturayı paylaştı! 'Bizim camiyi de elektrik çarptı'
10 soruda altın tasarruf sistemi
10 soruda altın tasarruf sistemi
Fatih gemisi Karadeniz'de üçüncü sondajına başladı
Fatih gemisi Karadeniz'de üçüncü sondajına başladı
'Uzay ajanslarımız etkin işbirliği ve tecrübe paylaşımında bulunacak'
'Uzay ajanslarımız etkin işbirliği ve tecrübe paylaşımında bulunacak'
Bakan Bilgin: 3600 ek göstergede bütün teknik çalışmaları gerçekleştirdik
Bakan Bilgin: 3600 ek göstergede bütün teknik çalışmaları gerçekleştirdik
AYM, kapatma davası için HDP'ye 60 günlük ek süre verdi
AYM, kapatma davası için HDP'ye 60 günlük ek süre verdi
Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti ne kadar olacak?
Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti ne kadar olacak?
On bir başlıkta memur ve emeklilerin en fazla karşılaştığı özel konular
On bir başlıkta memur ve emeklilerin en fazla karşılaştığı özel konular
Fırsatçılar önce yükseltip üstünden indirim yaptı!
Fırsatçılar önce yükseltip üstünden indirim yaptı!
Gaziantep'te aile sağlığı merkezi yağmalandı
Gaziantep'te aile sağlığı merkezi yağmalandı
Kabine toplanıyor... Gündem market denetimleri
Kabine toplanıyor... Gündem market denetimleri
Konutta KDV indirimi geliyor...
Konutta KDV indirimi geliyor...
Öğrencisini kaçırmıştı, bu kez 10 kız öğrenciyi tacizden tutuklandı
Öğrencisini kaçırmıştı, bu kez 10 kız öğrenciyi tacizden tutuklandı
Belediye çalışanlarının bilgilerini paylaşan memur adliyelik oldu
Belediye çalışanlarının bilgilerini paylaşan memur adliyelik oldu
O ilde su tüketim bedelindeki KDV oranı yüzde 1'e düşürüldü
O ilde su tüketim bedelindeki KDV oranı yüzde 1'e düşürüldü
'Uyuyan tapu' sistemi... Hemen e-devlet'e girip önlem alın
'Uyuyan tapu' sistemi... Hemen e-devlet'e girip önlem alın
3600 ek göstergede ilk toplantı yarın
3600 ek göstergede ilk toplantı yarın
KDV düzenlemesindeki teknik hata düzeltildi
KDV düzenlemesindeki teknik hata düzeltildi
Valilikten 'Köylülere işkence' başlıklı haberlere yalanlama
Valilikten 'Köylülere işkence' başlıklı haberlere yalanlama
Vaka sayıları açıklandı: Vefat sayısı 300'ün üzerinde
Vaka sayıları açıklandı: Vefat sayısı 300'ün üzerinde
TOKİ, 129 konut ve 145 iş yerini açık artırma ile satacak
TOKİ, 129 konut ve 145 iş yerini açık artırma ile satacak
'Belçika'da dört kadını öldürdü, Türkiye'de serbest kaldı' iddiası yalanlandı
'Belçika'da dört kadını öldürdü, Türkiye'de serbest kaldı' iddiası yalanlandı
Çalışanlara zam rekoru % 70 ile Karadeniz'den geldi
Çalışanlara zam rekoru % 70 ile Karadeniz'den geldi
AK Partili Vekil TBMM'de kalp krizi geçirdi
AK Partili Vekil TBMM'de kalp krizi geçirdi
Milli Emlak çalışanı avukata, rüşvet alırken suçüstü
Milli Emlak çalışanı avukata, rüşvet alırken suçüstü
Ekonomistler yanıtladı: MB'nin faiz kararı ne olacak?
Ekonomistler yanıtladı: MB'nin faiz kararı ne olacak?
Yatağa bağımlı hastaların kurul raporları evlerinde düzenlenecek
Yatağa bağımlı hastaların kurul raporları evlerinde düzenlenecek
11 yıl önce sattığı araç kazaya karıştı, 4 yıldır icrası ile uğraşıyor
11 yıl önce sattığı araç kazaya karıştı, 4 yıldır icrası ile uğraşıyor
'TOGG'un çevrenin korunmasına yapacağı katkı açıktır'
'TOGG'un çevrenin korunmasına yapacağı katkı açıktır'
Ana sayfaHaberler Yaşam

Sigara kullanma inadı, hayattaki en büyük pişmanlığı oldu

Konya'da 15 yaşında başladığı sigarayı uzun yıllar bırakmayan 58 yaşındaki Ahmet Özcan, yakalandığı gırtlak kanserinden sonra yemek borusundan açılan delikten konuşarak iletişim kuruyor

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 16 Şubat 2022 11:12
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Konya'da 33 yıldır sigara içen 58 yaşındaki Ahmet Özcan, gırtlak kanserine yakalandıktan sonra yaşadığı pişmanlığı gençlerle paylaşıyor.

Henüz 15 yaşında sigara kullanmaya başlayan Özcan'a, 10 yıl önce ses kısıklığı nedeniyle gittiği hastanede gırtlak kanseri teşhisi konuldu.

O günden sonra yemek borusundan açılan delikten konuşarak iletişim kurmaya çalışan Özcan, nefes alıp vermede de güçlük çekiyor.

Yaşadıklarının örnek olması açısından zaman zaman durumunu gençlere anlatan Özcan, hayattaki en büyük pişmanlığını "sigara" olarak görüyor.

- Hastanede sırtüstü yattı, burnundan mamayla beslendi

Üç çocuk babası 58 yaşındaki emekli Özcan, AA muhabirine, günde 3 paket kullandığı sigaranın konforlu yaşamını sona erdirdiğini, hayatını söndürdüğünü söyledi.

Sesi kısılmaya başladığı güne kadar hasta olduğunu anlayamadığını aktaran Özcan, kanser olduğunu öğrendiğinde yıkıldığını dile getirdi.

İlk ameliyatından sonra bir ay hastanede yattığını, zorlu bir süreç geçirdiğini anlatan Özcan, "İlk önce açılan delik kapatıldı, daralma olunca tekrar açtılar. Hastanede bir ay sırtüstü yattım, burnumdan mamayla beslendim." dedi.

- "Sigarada son durak; pişmanlık"

Özcan, kanser teşhisi konulmadan önce hiçbir rahatsızlığı olmadığını belirterek, şöyle devam etti:

"Çevreden 'İçme, bırak.' diyenler oldu ancak onlar böyle söyledikçe inadına içmeye devam ettim. Gençleri her gördüğümde 'Benim halimi görüyorsunuz.' diyerek uyarıyorum. Maalesef bazı gençler, beni görmelerine rağmen sigara içmeye devam ediyor. 'Keşke sigarayı hiç içmeseydim.' dediğim oluyor ama iş işten geçmiş oldu. Hastalık başa gelince anlaşılıyor. Sigarada son durak; pişmanlık. Son pişmanlık da fayda etmiyor. İnanın çok zor günler yaşadım ve yaşıyorum. Sigara içenleri gördükçe üzülüyor, benim yaşadıklarımı yaşamalarını istemiyorum. Sigara içen herkese bırakmasını tavsiye ediyorum."

Türkiye Sigarayla Savaş Derneği Konya Şube Başkanı Kadir Dikici ise dernek olarak sigaranın zararına dikkati çekmek için farklı çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

Sigara kullanımının sonunun büyük pişmanlık olduğunu vurgulayan Dikici, Ahmet Özcan'ın da pişmanlık duyanlardan sadece biri olduğunu söyledi.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Erzurum'da gizemli doğa olayı: Görenler mest oldu
Erzurum'da gizemli doğa olayı: Görenler mest oldu
Emine Erdoğan İzolasyon sürecini tamamladı
Emine Erdoğan İzolasyon sürecini tamamladı
İmam faturayı paylaştı! 'Bizim camiyi de elektrik çarptı'
İmam faturayı paylaştı! 'Bizim camiyi de elektrik çarptı'
Diyarbakır annelerinin en büyük destekçisi evlat yolu gözleyen babalar
Diyarbakır annelerinin en büyük destekçisi evlat yolu gözleyen babalar
Hamileliğin son 3 ayındaki 'hatırlatma dozu' bebekleri de koruyor
Hamileliğin son 3 ayındaki 'hatırlatma dozu' bebekleri de koruyor
Cem Küçük: Fiyatlar bir nebze de olsun azaldı, gerçekten 'oh' dendi
Cem Küçük: Fiyatlar bir nebze de olsun azaldı, gerçekten 'oh' dendi

Bu Habere Tepkiniz

Vekaleten bölüm başkanı olan kişi mali haklardan yararlanabilir mi?

Vekaleten bölüm başkanı olan kişi mali haklardan yararlanabilir mi?

Sayıştay vekaleten bölüm başkanlığına ders yükü muafiyeti uygulanmasında kamu zararı olmadığına hükmetti!
MEB, Baş/Uzman Öğretmenlik için beklemek zorunda değil!

MEB, Baş/Uzman Öğretmenlik için beklemek zorunda değil!

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenleri başöğretmen veya uzman öğretmen yapabilmek için 15/01/2023'ü beklemek zorunda değil
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Adalet Bakanlığı İcra Müdür Yardımcılığı sınavı başvuruları başladı

Adalet Bakanlığı İcra Müdür Yardımcılığı sınavı başvuruları başladı

ÖSYM yapmış olduğu açıklamada Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı başvurularının başladığını bildirdi.
YÖK Başkanı: Öğrencilerimizi baraja takılma stresinden kurtardık

YÖK Başkanı: Öğrencilerimizi baraja takılma stresinden kurtardık

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'nda Temel Yeterlilik Testinin 135 dakika olan sınav süresini, 30 dakika artırarak 165 dakikaya çıkardı. Ayrıca, YKS'de baraj puanı uygulaması sonlandırıldı. Tüm bu değişiklikleri memurlar.net olarak YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile konuştuk.
KDK'dan kişiye özel öğretim üyesi ilanlarına dair önemli karar!

KDK'dan kişiye özel öğretim üyesi ilanlarına dair önemli karar!

Kamu Denetçiliği Kurumu, doktor öğretim üyesi kadrosu için "sahabe ile ilgili çalışma yapmak" şartını içeren ilanın hukuka aykırı olmadığına karar verdi!
Uzman öğretmenlik ile başöğretmenlikte mali haklar 2023'e kaldı

Uzman öğretmenlik ile başöğretmenlikte mali haklar 2023'e kaldı

Öğretmenlik Meslek Kanununun getirdiği haklardan hiç kimse 15/1/2023 tarihinden önce yararlanamayacaktır.
MEB, kariyer öğretmenlik için hazırladığı yönetmelik taslağını paylaştı

MEB, kariyer öğretmenlik için hazırladığı yönetmelik taslağını paylaştı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesi "meb.gov.tr" adresinden Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin hazırladıkları "Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği" taslağını tüm kamuoyu ile paylaştıklarını ve tüm eğitim camiasının görüş bildirebilmeleri için askıya çıkardıklarını bildirdi.
İşçilere geçici görev yolluğu ödenir mi?

İşçilere geçici görev yolluğu ödenir mi?

Sürekli işçi kadrolarına geçişleri yapılan işçiler ile 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri uyarınca istihdam edilen işçilere memuriyet mahalli dışında başka bir yere geçici olarak görevlendirilmeleri halinde geçici görev yolluğu ödenir mi?
Tarım Bakanlığı'nın görevde yükselme sınavı için açılan dava reddedildi

Tarım Bakanlığı'nın görevde yükselme sınavı için açılan dava reddedildi

Danıştay 2. Dairesi, dernek federasyonlarının, kendi üyesi derneklere uygulanma olanağı bulunmayan dava konusu düzenlemelere karşı dava açma ehliyeti bulunmadığını belirtti.
Memurların ve memur adaylarının karşılaştıkları sorular ve cevapları

Memurların ve memur adaylarının karşılaştıkları sorular ve cevapları

Uzun süredir okuyucularımızdan gelen sorulara cevap vermemiştik. Bugünkü yazımızda okuyucularımızdan gelen soruları cevaplamaya ve sorunlara da çözüm önerisi sunmaya çalışacağız.
İstanbul Üsküdar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak

İstanbul Üsküdar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak

İstanbul Üsküdar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 1 Nisan 2022.
Kırmızı Oda 61. bölüm fragmanı (Final)

Kırmızı Oda 61. bölüm fragmanı (Final)

Kırmızı Oda dizisi 61. bölüm fragmanı yayınlandı. Kırmızı Oda'nın bu hafta yayınlanacak final bölümünde neler olacak? Kırmızı Oda 18 Şubat 2022 Cuma akşamı TV8'de...
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 sözleşmeli personel alacak

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 sözleşmeli personel alacak

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 21 şubat 2022
Trafik Eğitim Parkı'nda son rötuşlar

Trafik Eğitim Parkı'nda son rötuşlar

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen ve çocukların trafik kurallarını eğlenerek öğrenmesine imkan sağlayacak Çocuk Trafik Eğitim Parkı, son düzenlemelerin ardından açılışa hazır hale getiriliyor.