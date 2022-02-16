Sağlık-Sen'den Sağlık Komisyonu Başkanı Akdağ'a 'ücret düzenlemesi' ziyareti

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Recep Akdağ ile görüşen Genel Başkan Durmuş, sağlık çalışanlarının büyük bir beklenti içinde olduğunu belirterek, "Meclis'ten kamu çalışanlarını ilgilendiren birçok düzenleme hızla geçerken, pandeminin kahramanı sağlık çalışanlarına yapılacak düzenlemenin bekletilmesi çok üzücü. Sağlık çalışanlarının ücret artışını içeren teklifin bir an önce Meclis gündemine gelmesini bekliyoruz. Hiçbir zaman fedakarlıkta sınır tanımayan sağlık çalışanlarına hakkı teslim etme sırası Yüce Meclisimizdedir" diye konuştu.

Sağlık çalışanlarının ücretinin maaş, ek ödeme ve performans olarak üç parçadan oluştuğunu kaydeden Durmuş, "Bu hayat şartlarında maaş ve ek ödeme kesinlikle yeterli olmuyor. Performans ise tamamen iş barışını ve çalışma huzurunu bozan bir sistem haline gelmiştir. Zaten, hekiminden hemşiresine sağlık çalışanlarının yüzde 98'i bu sistemin bir an önce değişmesi gerektiğini dile getiriyor" ifadelerini kullandı.

İstihdam Raporu Komisyon Başkanı Akdağ ile Paylaşıldı

Ücret adaletsizliği, istihdam, şiddet gibi birçok konunun müzakere edildiği görüşmede istihdam yetersizliğinden dolayı sağlık çalışanlarının yoğun iş yükü altında ezildiğine vurgu yapan Durmuş, Komisyon Başkanı Akdağ'a Sağlık-Sen tarafından hazırlanan 'Türkiye Sağlık İnsan Gücü İstihdam Raporu'nu sundu.

Durmuş, ayrıca ücret adaletsizliği ve sağlıkta şiddet sorununa ilişkin çözüm önerilerini Akdağ ile paylaştı.

Komisyon Başkanı Akdağ: Sağlık Çalışanlarının Sorunlarıyla Yakından İlgileniyoruz

Sağlık çalışanlarının sorunlarıyla yakından ilgilendiklerini söyleyen Sağlık Komisyonu Başkanı Recep Akdağ, ücret iyileştirilmesiyle ilgili düzenlemenin Meclis gündemine gelmesi için gerekli temaslarda bulunacaklarını ifade etti.

TBMM'de gerçekleştirilen görüşmede Genel Başkan Durmuş'a, Genel Başkan Yardımcıları Mahmut Faruk Doğan, Yusuf Dural ve Yasin Barutcu da eşlik etti.

