Hemzemin geçitte trenin altında kalmaktan son anda kurtuldu
Hindistan'da bir motosikletli, hemzemin geçitten geçerken yüksek hızlı trenin altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 16 Şubat 2022 12:23
Olay, ülkenin Uttar Pradesh eyaletinin Auraiya kentinde yaşandı.
Hemzemin geçitten geçmeye çalışan adam, hızla yaklaşan treni son anda fark ederek motosikletini bırakıp uzaklaştı.
Ardından tren, yerdeki motosiklete çarptı.
O anlar, geçidi gösteren kamera tarafından kaydedildi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız