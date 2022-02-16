AYM'nin yeni üyesi Kenan Yaşar, yemin ederek göreve başladı

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) yeni üyesi Kenan Yaşar, yemin ederek göreve başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi yeni üyesi Kenan Yaşar'ın yemin törenine katıldı.

1971 yılında Mecitözü'nde doğdu. İlkokulu Mecitözü'nde, Ortaokul ve Liseyi İskilip'te devlet parasız yatılı olarak okudu. 1989 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tapu Kadastro Bölümünden, 1994 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

2004-2009 yılları Arasında Çorum Kent Konseyi Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. 2007-2015 yılları arasında İnsan Hakları ve Demokrasi Derneği Başkanlığı görevini yürüttü. Bu dönemde "Kamu Güvenliği ve Özgürlükler Dengesi" üzerine çalışmalar yürüttü, konferanslar verdi.

Çeşitli şiir ve öykü kitapları bulunan Yaşar, bir edebiyat dergisini de yayın hayatına kazandırdı.

1996 yılından itibaren Çorum da Serbest Avukatlık yapan Yaşar Çorum Barosu'nda çeşitli kademelerde yöneticilik yaptıktan sonra Ekim 2018 ve Nisan 2021'de 2 defa Çorum Barosu Başkanlığı'na seçildi.

15 Ocak 2022 tarihinde Baro Başkanlarının oyları ile Anayasa Mahkemesinde boşalan serbest avukatlık kontenjanı için TBMM'ye sunulacak üç isim arasında 1. Sırada yer aldı.

19 Ocak 2022 tarihinde TBMM Genel Kurulu tarafından Anayasa Mahkemesi Üyeliği'ne seçildi.

Evli ve 3 çocuk babasıdır.