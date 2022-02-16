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'Her kenevir bitkisi, her bir sentetik hap terör örgütünün mermisi demektir'

Soylu: Her bir kök kenevir bitkisi, her bir sentetik hap terör örgütünün mermisi demektir

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 16 Şubat 2022 12:37
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'Her kenevir bitkisi, her bir sentetik hap terör örgütünün mermisi demektir'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Artık terörün bir kırıntısını bile yurt içinde taşımayacağız. Altını kaldırmadık taş, aramadık, ayağımızı basmadık bir santimetrekare bile bırakmayacağız. Artık süpürme zamanı, süpürmeye başlıyoruz." dedi.

Soylu, Jandarma Genel Komutanlığı 2021 Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, terörle mücadelede başarılı operasyonların gerçekleştirildiğini, düşmana korku salan, dosta güven veren bir anlayışın ortaya konulduğunu söyledi.

Türkiye'nin rol model olan ve takip edilen bir ülke haline geldiğine işaret eden Soylu, bu yıl Bakanlık temasının "hedefler," "sinerji" ve "iletişim" olduğunu aktardı. Soylu, şöyle devam etti:

"2022 yılı hedefinizi söylüyorum, bu yıl terörün tüm kırıntılarını temizleyeceksiniz. Yılanın deliğinde olsalar bile bulup çıkaracaksınız. Artık terörün bir kırıntısını bile yurt içinde taşımayacağız. Altını kaldırmadık taş, aramadık, ayağımızı basmadık bir santimetrekare bile bırakmayacağız. Artık süpürme zamanı, süpürmeye başlıyoruz. Ya teslim olacaklar, devletin adaletine sığınacaklar ya da yok olacaklar. Yemin etmeliyiz bu millete, yenim etmeliyiz mukaddesatımıza, şehitlerimize. Söz vermeliyiz gelecek nesillerimize. Cumhuriyet'in 100'üncü yılında, dağlarımızda bir tek terör örgütü mensubu kalmamalı. Bu hesabı kapatmalıyız."

Şehirlerin huzur ve güven içerisinde olmasının istendiğini ifade eden Bakan Soylu, Türkiye'nin, üzerine yıkılan terör maliyetini gereğinden fazla taşıdığını vurguladı.

Süleyman Soylu, 2015-2021 arasında PKK'nın terör eylemlerinin yüzde 95 azaldığını, eylemlerin niteliğinin de düştüğünü bildirdi.

Aynı dönemde terör örgütüne katılımın yıllık 5 bin 558'den 50'ye kadar düştüğünü aktaran Soylu, dağdaki silahlı eleman sayısının şu an 150 seviyelerine indiğini belirtti.

Soylu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde hayatın değiştiğine dikkati çekti.

- "Narkoterör operasyonları PKK'nın hayat damarlarını kesti"

2022'de terörün bütün kırıntılarını temizlemek durumunda olunduğunun altını çizen Soylu, uyuşturucu alanında da "narkoterör" operasyonlarının PKK'nın hayat damarlarını kestiğini kaydetti.

Uyuşturucu operasyonlarına ağırlık verilmesini isteyen Bakan Soylu, kök kenevir ekiminin engellenmesinin son derece önemli olduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanı Soylu, "Buradan dron, İHA pilotlarımıza, o bölgelerde mücadele eden kahramanlarımıza sesleniyorum, lütfen gözünüzü dört açın. Bir tane kök kenevir yaprağını bile kaçırmamalısınız. Özellikle şimdi genetiği değiştirilmiş skunk, kök kenevirin yerini almaya başladı, buraya da hızlıca tedbir almamız gerekir." diye konuştu.

Her bir kök kenevir bitkisinin, sentetik hapın terör örgütünün mermisi anlamına geldiğine işaret eden Soylu, uyuşturucuyla mücadelenin bölgenin istikrarı açısından da önemli olduğunu aktardı.

Orta Doğu'da uyuşturucunun beslediği tek terör örgütünün PKK olmadığını kaydeden Soylu, DEAŞ ve diğer silahlı grupların da bundan pay aldığının altını çizdi.

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- "PKK ile DEAŞ birbirine düşman örgütler değildir"

Bakan Soylu, "Dünyayı kandırmasınlar, PKK ile DEAŞ birbirine düşman örgütler değildir. İkisi de batının cici çocuğudur. El Kaide'yi oluşturan kimse DEAŞ'ı da oluşturan aynısıdır. Bu kadar açık ve net." şeklinde konuştu.

PKK ve DEAŞ'ın uyuşturucu ve göçmen kaçakçılığında, petrol dağıtımında ortak olduğunu belirten Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Birisi çıksın 'yok' desin. Batı'da koskoca istihbarat örgütleri var, birisi çıksın 'yok' desin. Bunu istihbarat örgütleri marifetiyle yapıyorlar. Parayı paylaşıyorlar, terör eylemlerinde ve illegal hayatlarını sürdürmek için bu parayı kullanıyorlar. Bu parayı bazı ülkelerde o ülkeleri istikrarsızlaştırmak için de kullanıyorlar. Rejimlerini, ekonomilerini, siyasal hayatlarını alt üst etmek için de kullanıyorlar. Batı da bu tiyatroya odun taşımaktadır. Suriye'nin toprakları PKK/YPG'nin işgali altında, kimse de batıdan ordusunu gönderip operasyon yapmıyor. Gayet güzel kabullenmişler, kimsenin YPG'yi oradan atmak gibi bir derdi yok. Hani DEAŞ gelirken dünya ayağa kalkmıştı, koalisyon güçleri toplaşmıştı. O da terör örgütü bu da terör örgütü. Neden kimse bir şey demiyor, neden kimse uluslararası arenada buradaki sakatlığı dile getirmiyor? Çünkü PKK Batı'nın cici çocuğu, DEAŞ da PKK'nın meşruiyet çıtası."

İki terör örgütünü meşru hale getirmeye çalışan şeytani akılla karşı karşıya kalındığına dikkati çeken Soylu, Türkiye'nin terör konusundaki duruşunu "dünyanın en onurlu duruşu" olarak nitelendirdi.

Kaçak göçe de değinen Soylu, "Buradan jandarmamıza bir hedef olarak söylüyorum, yol kontrollerini, sınır kontrollerini, kaçak geçişlere ait kontrolleri ciddi şekilde artırmamız lazım." şeklinde konuştu.

- "Huzurumuzu 3-5 çakala teslim edemeyiz"

Sınırlardan terör örgütlerinin aktarım yapmaya çalıştığına dikkati çeken Soylu, şunları kaydetti:

"Gözümüzü dört açmalıyız. Huzurumuzu 3-5 çakala teslim edemeyiz. Özellikle sınıra yakın bölgelerde veya geçiş güzergahlarında yol kontrolleri çok önemli, burada asla gevşememeliyiz. Güvenlik, bizim birinci önceliğimizdir. Vatandaşımızı bir endişeye sevk edemeyiz. Gerekirse ekiplerimizin yerlerini sık sık değiştirelim ve burada rutinin tuzağına düşmekten lütfen kaçınalım. Bu yıl kaçak göçle mücadelede farklı bir yıl olmasını istiyoruz."

Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanlığına yeni ATAK helikopterleri alınacağını, kapasite gelişiminin süreceğini sözlerine ekledi.

Programa, İçişleri Bakan Yardımcıları Muhterem İnce, İsmail Çataklı, Tayyip Sabri Erdil, Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve jandarma personeli katıldı.

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