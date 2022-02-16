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İYİ Parti Şarkışla İlçe Başkanı, Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı

Sivas'ta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medyadan hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan İYİ Parti Şarkışla İlçe Başkanı T.Ş. tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 16 Şubat 2022 12:41
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İYİ Parti Şarkışla İlçe Başkanı, Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı

Alınan bilgiye göre, 2021 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu gerekçesiyle hakkında 1 yıl 2 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.Ş, yerel mahkemenin kararının istinafta yasaya uygun bulunmasının ardından yol uygulamasında gözaltına alındı.

Hakkında 2019 yılında başka bir suçtan da 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan T.Ş, cezaevine teslim edildi.

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