PTT, Kovid-19 salgını döneminde 12 milyon gönderiyi 'temassız' teslim etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı PTT AŞ, Kovid-19 salgınının başladığı Mart 2020'den bu yana 12 milyon gönderiyi temassız teslim ederken uygulamayı en çok üç büyük şehir kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, PTT AŞ'nin, evrensel posta sağlayıcısı olmasının verdiği görev bilinciyle geniş hizmet ağını Türkiye'nin her noktasına ulaştırdığı belirtilerek, 30 büyükşehirde 19 bin 134, 51 ilde ise 18 bin 565 olmak üzere toplam 37 bin 719 köy ve beldeye teslimat gerçekleştirildiği ifade edildi.

Dünya genelinde toplumsal tehdit olan Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında çalışanların ve müşterilerin sağlığını korumak amacıyla PTT tarafından "temassız teslimat" uygulamasının geliştirildiğine işaret edilen açıklamada, şu bilgi verildi:

"PTT, salgının başladığı Mart 2020'den bu yana 12 milyon gönderiyi temassız adreslere ulaştırdı. Alıcıya SMS ile gönderilen kodun doğrulanmasıyla teslimatın gerçekleştiği uygulama sayesinde, hem alıcılar ile dağıtıcılar arasında kimlik, kağıt, kalem gibi alışveriş engellenerek temas en aza indiriliyor hem de gönderi daha hızlı ve güvenli bir şekilde doğru kişiye teslim ediliyor."

- Üç büyük şehir listenin başında

Temassız teslimat uygulamasının en çok kullanıldığı illerin Ankara, İstanbul ve İzmir olduğu aktarılan açıklamada, "2020 ve 2021 yıllarına ait toplam temassız teslim kargo gönderi verileri karşılaştırıldığında Ankara yüzde 33, İstanbul yüzde 32 ve İzmir yüzde 7,5 oranlarıyla uygulamayı kullanan illerin başında yer aldı." değerlendirmesinde bulunuldu.

PTT AŞ'nin, Türkiye'de posta ve kargo sektörünün her geçen gün gelişerek ve yenilenerek devam etmesinde önemli rol oynadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Lojistik sektöründe araç teknolojisine uyum sağlamak amacıyla çalışan PTT, elektrikli dağıtım araçlarıyla vatandaşa hizmet götürmeyi sürdürüyor. Özel eğitimli personelle, elektrikli araçlarla posta ve kargo dağıtımını ülke geneline yaymayı amaçlayan PTT, 2030'a kadar araç filolarının yüzde 40'ının elektrikli olmasını hedefliyor. Elektrikli araçların yanı sıra yine elektrikle çalışan 'scooter'lar da PTT hizmetlerinde yaygın olarak kullanılıyor. PTT dağıtıcıları hem zamandan hem de enerjiden büyük tasarruf sağlayan scooterlar ile trafiğe takılmadan daha hızlı bir şekilde teslimat gerçekleştiriyor."