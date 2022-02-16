Tunceli Valiliği 'Düzgün Baba Cemevi'ne ilişkin haberleri yalanladı

Tunceli Valiliğinden, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında Nazımiye Kaymakamının sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa ilişkin yapılan karalama kampanyasına yönelik hukuk yoluna başvurulacağı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Nazımiye ilçesinin geçtiğimiz günlerde yoğun kar yağışının etkisi altında kaldığı ve tüm köy ile mezra yollarının ulaşıma kapandığı hatırlatıldı.

Düzgün Baba Ziyaretleri Kültür Kalkınma ve Yatırım Derneği yönetiminin, Nazımiye Kaymakamına mesaj yazarak Düzgün Baba Cemevi'nde Hızır Cem'i yapılacağından cemevi yolunun öncelikli olarak açılmasını istediği ve bunun üzerine İl Özel İdaresine ait iş makinelerinin yolda çalışma başlattığı belirtilen açıklamada, "Kaymakamımız yolda yapılan karla mücadele çalışmalarını ve yolun son durumunu görmek üzere beraberindeki personeli ile Düzgün Baba ziyaret yoluna gitmiş, yolda yapılan çalışmaları inceledikten sonra gecenin geç saatlerine kadar çalışmalara eşlik eden güvenlik personelimizi onore etmek üzere hatıra fotoğrafı çektirip, fotoğrafı devletimizin ve güvenlik güçlerimizin gün, saat ve dakika fark etmeksizin görevinin başında olduğunu vurgulamak üzere yazdığı kısa bir cümle ile şahsi sosyal medya hesaplarından paylaşmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, bazı haber kanalları ile bir kısım sosyal medya hesaplarında güvenlik güçlerince paylaşılan bu fotoğrafın, cemevlerine ve Alevilere yönelik olumsuz bir hareketmiş gibi yansıtıldığı ve kaymakama yönelik karalama kampanyası başlatıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Oysa gecenin o saatinde bile kaymakamımızın orada bulunmasının nedeni, Düzgün Baba Cemevimizde yapılacak olan Hızır Cem'i hizmetinin aksamaması içindir. Fotoğraftaki alan cemevi değil, cemevi yolu üzerinde karla mücadele yapılan alandır. Kıymetli hemşehrilerimiz bileceklerdir ki neredeyse tüm cemevlerimiz, ocaklarımız ve ziyaret merkezlerimiz devletimizin bizlere sağladığı imkanlarla her daim sahiplenilmiş, yolları yapılmış, su sorunları çözülmüş, civarları ağaçlandırılmış, hemen her türlü ihtiyaçlarına destek olunmuş ve olunmaya da devam edilmektedir. Ayrıca şunu da belirtmek gerekir ki Düzgün Baba Cemevimizin tapusu ve yerinin Çevrecik Köyü Muhtarlığına ait olmasına rağmen, Düzgün Baba Ziyaretleri Kültür Kalkınma ve Yatırım Derneği tarafından fuzuli işgalen kullanılması neticesinde köy muhtarlığı tarafından söz konusu derneğe tahliye davası açılmış, halen hukuki süreci devam etmektedir."

Söz konusu derneğin bu eylemine söz söyleyemeyen bazı kesimlerin bu konuya Nazımiye Kaymakamını da dahil ederek gündem değiştirme çabalarının manidar olduğu kaydedilen açıklamada, "Hepimiz tarafından birlik, beraberlik içerisinde sahiplendiğimiz cemevlerimiz ve ziyaret merkezlerimiz üzerinden hizmetlerimizi karalamaya yönelik yapılan bu haberler ve sosyal medya paylaşımları için hukuk yoluna başvurulacağının bilinmesini isteriz ve istemeyerek de olsa kamuoyunu meşgul etmemiz sebebiyle üzüntü duyduğumuzu bildirmek isteriz." cümlelerine yer verildi.