ÖSYM, DUS tercihlerini alacak

Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı

DUYURU

(16 Şubat 2022)

2021-DUS Tercihlerinin Alınması

Tercih işlemleri, 23 Şubat 2022 tarihinde saat 23:59'da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 16 Şubat 2022 günü saat 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabileceklerdir.

Yerleştirme işleminde, 2021-DUS Başvuru kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. 2021-DUS yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Adaylara saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

Başvuru Kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız