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Sınıfta öğrencisi tarafından darp edilen öğretmene meslektaşlarından destek

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Eğitim Bir-Sen ve Eğitim-İş sendikaları, öğretmen Remzi Özdemir'e yönelik saldırıyı kınadı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 17 Şubat 2022 23:09
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Sınıfta öğrencisi tarafından darp edilen öğretmene meslektaşlarından destek

Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan sendikaya üye öğretmenler, Tavşanlı Borsa İstanbul Anadolu Lisesinde sınıf ortamında öğrenci E.Ç. tarafından darp edilen öğretmen Remzi Özdemir'e destek verdi. Özdemir'e yönelik destek ve basın açıklamasına Belediye Başkanı Mustafa Güler, AK Parti İlçe Başkanı Bilal Kıyak, Eğitim Bir-Sen Kütahya Şube Başkanı Fatih Köse, Eğitim Bir-Sen Tavşanlı Şube Başkanı Mesut Kocaman, Eğitim-İş Tavşanlı Temsilcisi Yasin Ledün Poshor, öğretmenler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar da katıldı.

Eğitim Bir-Sen Tavşanlı Şube Başkanı Mesut Kocaman, "Öğrencilerini en iyi bir şekilde eğiterek toplumumuza kazandırmak ve nihayetinde onların şahsiyetli birer insan olmalarını sağlamaktan başka amacı olmayan, Bu amaç uğrunda da hedeflere ulaştıkça mutluluk duyan ve geleceğin Türkiye'sini yetiştiren biz eğitim çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının bir yenisi de ne yazık ki ilçemiz Tavşanlı'da gerçekleşmiştir. Eğitim çalışanları; bazen veliler bazen öğrenciler bazen de toplumun farklı kesimleri tarafından hedef olabilmekte ve bu tür hareketlere maruz kalan biz eğitimciler de en büyük mağduriyeti yaşamaktayız.

İlçemizde bir lisede geçtiğimiz günlerde, bir öğretmenimize-meslektaşımıza- yönelik münferit ama üzücü ve elim bir olay yaşanmıştır. Tek derdi, öğrencilerine bilgi ve birikimini aktarmak, onlara edep öğreterek geleceğe hazırlamak olan biz öğretmenler hiç de hak etmediğimiz, bazı öğrenci veya velilerin fiili saldırılarına ya da hakaretlerine maruz kalmaktayız. Duyarlı velilerimiz ve öğrencilerimiz de bu tür menfur olaylar karşısında net tavır almalı, eğitim yuvaları şiddetten mutlaka arındırılmalıdır. Eğitim sendikaları olarak kıymetli meslektaşımıza yapılan bu çirkin saldırıyı şiddetle kınıyoruz" dedi.

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