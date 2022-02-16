'1 Milyon İstihdam' projesine kayıtlar başladı
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, '1 Milyon İstihdam' projesi kapsamında işverenlerin, bilgi teknolojileri alanında ihtiyaç duyduğu insan kaynağına ulaşmak için projeye kaydolmaya başladığını duyurdu.
Kaynak : DHA
Eklenme : 16 Şubat 2022 16:42
Bakan Nebati, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "İstihdam odaklı büyümeyi hedeflediğimiz politikalarımız ile uyumlu '1 milyon istihdam' projemiz kapsamında işverenlerimiz, bilgi teknolojileri alanında ihtiyaç duyduğu insan kaynağına ulaşmak için projemize kaydolmaya başlamıştır. Projeye kaydolarak istihdama katkı sağlayan işverenlerimize teşekkür eder, bu alanda kariyer sahibi olmayı hedefleyen vatandaşlarımıza eğitim ve işe alım süreçlerinde başarılar dileriz" dedi.
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Hızla gelişen Bilgi Teknolojileri, yatırımlarda ve işletmelerde verimliliği artırarak iktisadi kalkınmanın bir parçası haline gelmiştir. pic.twitter.com/S8bVUdDSH8Dr.Nureddin NEBATİ🇹🇷 (@NureddinNebati) February 16, 2022