MHP'li belediyelerin performansları değerlendirilecek
Genel Başkan Bahçeli'nin katılımıyla 25-27 Mart tarihlerinde Antalya'da yapılacak Geleneksel Belediye Başkanları Toplantısı'nda, partili belediyelerin yerel seçimlerden bugüne kadar geçen 3 yıllık süredeki performans ve hedefleri ele alınacak
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partili belediyelerin performans ve hedeflerinin değerlendirileceği Geleneksel Belediye Başkanları Toplantısı'na katılacak.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, belediye başkanlarına yolladığı davetiye ve bilgilendirme mesajında, partinin Geleneksel Belediye Başkanları Toplantısı'nın, 25-27 Mart tarihlerinde Antalya'da yapılacağını belirtti.
Durmaz, MHP lideri Bahçeli'nin katılımıyla gerçekleşecek toplantıda, ülke gündeminin yanı sıra 2019 yerel seçimlerinden bugüne geçen 3 yıllık sürede partili belediyelerin performans ve hedeflerinin değerlendirileceğini kaydetti.
Sadir Durmaz, belediye başkanlarından 3 yıllık gerçekleşmeler ve son 2 yıla dair hedeflerini içeren bir rapor hazırlamalarını istedi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız